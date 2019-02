“Nederland en Australië plannen gesprek met Rusland over crash MH17" kg

07 februari 2019

18u45

Bron: Belga 0 Nederland en Australië gaan in gesprek met Rusland over de aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17. Dat melden bronnen aan het Nederlandse RTL Nieuws.

Diplomaten, ambtenaren en juristen van de drie landen komen binnenkort bij elkaar, aldus de commerciële zender. Het tijdstip en de locatie van de gesprekken worden niet bekendgemaakt.



In mei vorig jaar hebben Nederland en Australië officieel Rusland aansprakelijk gesteld voor het neerhalen van vlucht MH17. De twee westerse landen nodigden Rusland uit om te praten over de aansprakelijkheid en zodoende tot een oplossing te komen.



Aanvankelijk liep Moskou niet warm. Maar in oktober liet Rusland weten bereid te zijn tot een gesprek, mits men ook zou kijken naar de rol van Oekraïne, aldus RTL Nieuws.

Lees ook: Nabestaanden van slachtoffers gecrashte MH17 klagen Rusland aan bij Europees Hof voor Mensenrechten