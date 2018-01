'Ndrangheta-clan ontmanteld na grote operatie tegen maffia in Italië en Duitsland Redactie

09u12

Bron: ANP 3 EPA Archieffoto van eerdere operaties tegen de maffia. Bij een razzia tegen de maffia in Duitsland en Italië zijn deze ochtend 169 verdachten opgepakt, meldt het persagentschap Ansa. De actie was gericht tegen de clan Farao-Marincola van de machtige 'Ndrangheta, de Calabrese maffia.

De Italiaanse politie zegt dat door de operatie een grote clan van de 'Ndrangheta-misdaadorganisatie uit de zuidelijke regio Calabrië is ontmanteld.

Volgens de politie waren clans van de families Farao en Marincola in beide landen geïnfiltreerd in ondernemingen, in het bijzonder die in wijn, voedsel, vuilnisophaaldiensten en begrafenisdiensten. De maffia organiseerde zich als een "misdadige holding", om miljoenen binnen te kunnen rijven. Ongeveer 50 miljoen euro aan bezittingen is in beslag genomen.

In Duitsland zijn elf mannen tussen 36 en 61 jaar opgepakt op vraag van de Italiaanse autoriteiten.

Corruptie

Meerdere overheidsfunctionarissen worden in deze zaak verdacht van corruptie. Volgens Ansa zouden in Italië onder anderen tien lokale politici gearresteerd zijn.