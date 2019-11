“Nazinoodtoestand” uitgeroepen in Duitse stad Dresden PVZ

02 november 2019

15u09

Bron: BBC 11 De gemeenteraad van Dresden, een stad in het oosten van Duitsland, heeft een “nazinoodtoestand” uitgeroepen. Volgens de gemeenteraadsleden kampt de Duitse stad met een groot probleem van extreemrechts gedachtegoed.

Dresden, de hoofdstad van de Oost-Duitse deelstaat Sachsen, wordt al langer gezien als een extreemrechts bastion waar onder meer de anti-islamitische beweging Pegida ontstond. Gemeenteraadsleden in de stad willen dit probleem nu aankaarten en willen dat er maatregelen genomen worden om de situatie te verbeteren. Volgens Max Aschenbach, een van de gemeenteraadsleden, is “de open, democratische samenleving bedreigd”. Omdat er in zijn ogen te weinig actie ondernomen wordt door de politici, neemt hij met andere partijleden zelf het heft in handen.

Hiervoor riepen ze de “nazinoodtoestand” uit om, naar analogie met de klimaatnoodtoestand, aan te tonen dat ze een serieus probleem hebben. De maatregel erkent dat “extreemrechtse houdingen en acties steeds vaker voorkomen” en roept de stad op om slachtoffers van extreemrechts geweld te helpen, minderheden te beschermen en de democratie te versterken.

De symbolische maatregel werd woensdagavond op de gemeenteraad goedgekeurd met 39 stemmen voor en 29 tegen. De gemeenteraadsleden willen vooral tonen hoe groot het probleem is, maar de stad is niet verplicht actie te ondernemen. Aschenbach zei dat de goedkeuring van de motie aantoont dat de gemeenteraad zich inzet voor de bevordering van “een vrije, liberale, democratische samenleving die minderheden beschermt en zich resoluut verzet tegen de nazi’s”.