'Nazi-oma' (90) die Holocaust ontkent, moet in Duitse gevangenis blijven

03 augustus 2018

13u55

Ursula Haverbeck, de 90-jarige Duitse vrouw die meermalen in het openbaar het bestaan van de Holocaust heeft ontkend en daarvoor in de gevangenis zit, heeft het hoger beroep tegen die straf verloren. Een rechter in de stad Karlsruhe verwierp vandaag haar beroep.

De rechter is in het oordeel van mening dat "de straf voor het ontkennen van de nationaal-socialistische volkerenmoord valt onder de Duitse grondwet". In de toelichting liet de rechtbank weten dat "de verspreiding van onjuiste of opzettelijk valse beweringen niet vallen onder de vrijheid van meningsuiting."

De rechtbank zei ook dat "Holocaustontkenning de grenzen overschrijdt van een vreedzaam openbaar debat en een verstoring vormt van de openbare orde."



Sinds mei zit Haverbeck een straf uit in een Duitse gevangenis. Een regionale rechtbank veroordeelde haar wegens acht gevallen van aanzetten tot haat tot twee jaar cel. Haverbeck beweerde herhaaldelijk dat het concentratiekamp van Auschwitz geen vernietigingskamp was, maar een werkkamp. Ze is al eerder veroordeeld wegens soortgelijke ontkenningen.