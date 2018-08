'Nazi-evenement' veroorzaakt ophef in Groot-Brittannië AV

22 augustus 2018

14u06

Bron: ANP, The Guardian 0 In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over de verkoop van nazi-spullen op een landgoed van de National Trust, een organisatie voor monumentenzorg en natuurbescherming. Bezoekers konden daar onder meer een gele Jodenster op de kop tikken, bericht de BBC.

Het evenement in het Zuid-Engelse Lacock, vlakbij de Lacock Abbey, werd georganiseerd door de lokale organisatie MVT (West Wiltshire Military Vehicle Trust), die zich inzet voor het behoud van legervoertuigen. Het evenement bracht hulde aan de Britse militaire geschiedenis. Er werden echte legervoertuigen en replica's tentoon gesteld. Daarnaast was er ook muzikaal entertainment en "een selectie van handelaren die militaire en vintage burgerkleding en verzamelobjecten verkopen". Ongeveer 8.000 mensen waren aanwezig op het evenement dat al voor de zevende keer plaatsvond.

Toch ontstond er ophef. Een bezoeker vertelde dat sommige aanwezigen rondstruinden in SS-uniformen. Ook een vlag met hakenkruis hing op. De dertigjarige vrouw sprak over een "doodenge ervaring". "In Duitsland en Oostenrijk is het illegaal om een swastika tentoon te spreiden. Waarom is het hier dan toegestaan om een nazi-uniform te dragen? Ik werd er misselijk van."

De National Trust begrijpt dat mensen overstuur zijn door de verklede mannen en tikte de organisatoren op de vingers. "We zullen MVT duidelijk maken dat deze vertoning ongevoelig en onacceptabel was en niet herhaald mag worden." Die organisatie voegt nog toe dat er nooit eerder is geklaagd over het evenement. "Er waren geen (neo)nazi's aanwezig. Alleen mensen in Duitse uniformen", zegt een woordvoerder. Hij voegde toe dat er niets illegaals is aan de verkoop van nazi-memorabilia. Bovendien liepen er naast soldaten in SS-uniform, ook soldaten rond in een Brits of Amerikaans uniform.