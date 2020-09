"Navalny wil terug naar Rusland om missie voort te zetten” KVDS RL

15 september 2020

02u15

Bron: ANP, Belga, New York Times 0 UPDATE De toestand van de Russische oppositieleider Aleksei Navalny is dermate verbeterd dat hij nu voor korte periodes uit zijn bed kan komen. Dat heeft het ziekenhuis in Berlijn waar hij is opgenomen maandag verklaard. Ondanks zijn recente vergiftiging wil de Kremlin-criticus terug naar Rusland, schrijft de New York Times.

Vorige week meldde het Charité-ziekenhuis al dat de opgenomen Navalny uit zijn kunstmatige coma was gehaald. Toen werd nog wel gesteld dat "langdurige schade als gevolg van de ernstige vergiftiging" niet kon worden uitgesloten. In de jongste verklaring van het ziekenhuis is daarover niets meer meegedeeld.

Terugkeer

De 44-jarige Kremlin-criticus heeft al met de officier van justitie gesproken over de aanslag en over zijn plannen voor de periode na zijn herstel. Navalny zou daarbij “mentaal scherp” zijn geweest, aldus de New York Times. “Hij is niet van plan om in Duitsland in ballingschap te gaan”, aldus de Duitse veiligheidsbron die met de krant sprak. “Hij wil terug naar Rusland om zijn missie voort te zetten.”

Navalny werd onwel tijdens een vlucht op 20 augustus vanuit Siberië naar Moskou. Zijn vliegtuig maakte daarop een noodlanding in Omsk, waar de oppositieleider werd opgenomen in een ziekenhuis. Na aandringen van zijn familie, vrienden en westerse leiders werd Navalny overgebracht naar Duitsland.



Voor Duitsland staat vast dat Navalny is vergiftigd met een zenuwgif. Ook laboratoria in Zweden en Frankrijk hebben dat inmiddels vastgesteld. Rusland ontkent iets met de vergiftiging te maken te hebben en zegt eerst bewijs te willen zien.

Volgens de Amerikaanse krant heeft Navalny een verzoek van de Russische justitie om samen met de Duitsers het voorval te onderzoeken, afgewezen. De oppositieleider wordt nog altijd zwaar bewaakt in het ziekenhuis.

Lees ook: Poetin kan tot 2036 president blijven: 77,9 procent keurt grondwetswijziging goed