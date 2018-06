"Nauwe banden tussen Leave.EU-campagne en Russische functionarissen" TTR

10 juni 2018

18u27

Bron: Belga 2 Arron Banks, de miljonair die mee achter de Leave.EU-campagne zat die tot de brexit heeft geleid, heeft nauwe banden met Rusland. Dat blijkt uit gelekte e-mails die de Britse kranten The Sunday Times en The Observer konden inkijken. Zo zouden Banks en een assistent voor het brexit-referendum "verschillende keren contact hebben gehad met Russische functionarissen om zakendeals te bespreken en kwesties van wederzijds belang", aldus The Sunday Times.

Volgens de krant werden Banks en zijn assistent Andy Wigmore voorgesteld aan Alexander Jakovenko, de Russische ambassadeur in Londen, door Alexander Udod, "een vermoedelijke Russische agent van de inlichtingendiensten die het Verenigd Koninkrijk moest verlaten na de vergiftiging van Sergej en Joelia Skripal in Salisbury".

Jakovenko stelde een zakendeal voor waardoor Banks en Wigmore betrokken zouden worden bij de consolidatie van zes Russische goudmijnen in één bedrijf, aldus de krant.

"Groot nieuws"

Damian Collins, die de Britse parlementaire commissie rond 'fake news' leidt, noemt de onthullingen "groot nieuws". "Als de Russische overheid banden wil ontwikkelen met prominente personen als Arron Banks - niet alleen een rijke zakenman maar ook een van de grootste privéoprichters van campagnes in dit land - denk ik dat we het recht hebben om te weten over wat voor soort contacten het ging", aldus Collins aan BBC.

Leave.EU was de kleinste van de twee belangrijkste campagnes voor de brexit in het aanloop naar het referendum op 23 juni 2016. De campagne werd getrokken door de toenmalige Ukip-leider Nigel Farage. Zijn vriend Arrons Banks vergezelde hem onder meer tijdens een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump, die eveneens beschuldigd wordt van nauwe banden met Rusland tijdens zijn campagne.

"Val dood"

Banks verklaarde eerder al dat hij een "boozy lunch" had gehad met Jakovenko in 2015. In een reactie aan The Sunday Times verklaarde hij dat hij twee van die lunches had gehad met de ambassadeur, en hem ook ontmoette voor een kopje thee. "Val dood. ('Bite me') Dit is een handige politieke heksenjacht, zowel over brexit als over Trump", aldus Banks.

De zakenman verklaarde nog dat hij dinsdag zal spreken voor de parlementaire commissie die onderzoek voert naar de invloed van valse nieuwsberichten op de resultaten van het referendum.