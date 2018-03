"Nagenoeg geen terroristen meer in Oost-Ghouta" TTR

29 maart 2018

23u32

Bron: Belga 0 De Syrische stad Douma, in Oost-Ghouta, is "bijna volledig vrijgemaakt van terroristische elementen". Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov vandaag gezegd na een ontmoeting met VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura.

Het Syrische regime dat sinds 2015 steun krijgt van de Russen lanceerde in februari een offensief op de rebellenenclave in Oost-Ghouta. Daarbij kwamen meer dan 1.600 burgers om het leven. "Dankzij deze antiterreuroperatie is deze buitenwijk van de Syrische hoofdstad bijna volledig vrijgemaakt van terroristische elementen", zei Lavrov vandaag op een persconferentie in Moskou. "Het gewone leven zal hervat worden". Hij benadrukte ook dat de meerderheid van de rebellen geëvacueerd kon worden.

De onderhandelingen tussen de rebellen van Jaich al-Islam, die Douma controleren, en Rusland blijven intussen voortgaan, zei de Russische viceminister voor Buitenlandse Zaken Mikhaïl Bogdanov eerder op de dag nog. "Er zijn contacten. Ze contacteren ons, schrijven ons brieven, spreken aan de telefoon, we ontmoeten elkaar." Volgens Bogdanov "is er kans" dat er schot in de onderhandelingen komt.

Mistura had voor zijn ontmoeting met Lavrov al de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe gesproken. Zondag of maandag mogen de burgers van Oost-Ghouta terug naar hun huizen, waar ze het gewone leven weer kunnen hervatten, zei die laatste. Volgens Sjojgoe gaat het om meer dan 130.000 vluchtelingen en 11.000 militanten die Ghouta konden ontvluchten via humanitaire corridors.

Douma is de laatste rebellenenclave in Oost-Goutha, onder controle van Jaich al-Islam. Met de twee andere rebellengroepen in de regio, Ahrar al-Sham en Failak al-Rahman, werden onder auspiciën van Rusland eerder al akkoorden gesloten.