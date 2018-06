'Naakte kluizenaar' (82) wou als laatste wens sterven op 'zijn' verlaten eiland, maar moet dat na 30 jaar verlaten



Joeri Vlemings

25 juni 2018

13u38

Bron: news.com.au 0 Dertig jaar geleden ontvluchtte Masafumi Nagasaki de maatschappij om zich volledig terug te trekken op een verlaten Japans eiland. Zijn laatste wens was daar ook te sterven. Maar dat gunt de overheid hem niet. Nagasaki, bekend als de 'naakte kluizenaar', is op z'n 82ste van 'zijn' eiland verjaagd en mag niet meer terug.

Masafumi Nagasaki is een bijzondere man. In 1989 begon hij een nieuw leven in eenzaamheid op Sotobanari, een van de Yeayama-eilanden, een archipel tussen de Japanse prefectuur Okinawa en Taiwan. Het is het meest afgelegen eiland van Japan en ligt dichter bij Taiwan dan bij Okinawa. Het eiland is slechts een kilometer lang en is door een gebrek aan stromend water en de gevaarlijke zeestroming en weersomstandigheden onbewoonbaar. Er komt nauwelijks iemand langs: zelfs vissers laten het eiland gewoonlijk links liggen.

Ideaal, vond Nagasaki, die ook wel de Japanse Robinson Crusoë genoemd wordt. Maar in tegenstelling tot de fictieve schipbreukeling uit het boek van Daniel Defoe koos Nagasaki helemaal zélf voor zijn kluizenaarschap op het eiland. Pas in 2012 werd hij, op 76-jarige leeftijd, plots bekend als de 'naakte kluizenaar', na een reportage van Reuters. Hij zei aan de cameraploeg dat hij de eerste vijf jaren nog kleren droeg, maar daarna de hele tijd poedelnaakt rondliep. Nagasaki voelde zich zo compleet bevrijd. Hij is inmiddels de langst in vrijwillige ballingschap levende man ter wereld en woonde bijna dertig jaar op Sotobanari.

Zijn laatste wens was om ook 'thuis' te sterven, op zijn eiland dus. Hij vond het erg belangrijk de juiste plek te vinden om het aardse leven te verlaten. Hij zei aan Alvaro Cerezo van Docastaway, die een paar weken geleden vijf dagen met hem doorbracht op Sotobanari: "Ik wil hier niet weg, ik bescherm het eiland en daarvoor wil ik mijn leven geven. Ik zal nooit nog zo'n paradijs vinden." Hij voegde eraan toe: "Ik wil niet ziek worden of gewond geraken. Ik wil omkomen in een orkaan zodat niemand mij nog kan proberen te redden. Hier sterven is perfect voor mij."

Maar het lijkt erop dat dat niet zal gebeuren. In april bleek Nagasaki fel verzwakt en iemand meldde dat aan de politie. Die bracht hem weer naar de beschaving om hem te laten verzorgen. De 82-jarige heremiet was op dat moment te zwak om in het verweer te gaan, en nu mag hij niet meer terug naar zijn eiland, liet Cerezo weten aan news.com.au. Nagasaki verblijft nu in een overheidsgebouw in Ishigaki, op 60 km van zijn eiland. Het is de dichtstbijzijnde Japanse stad voor hem. Hij stelt het wel intussen, weet Cerezo. "Hij had waarschijnlijk een griepje of zo, maar ze willen hem niet laten teruggaan. Hij mag niet meer, het is voorbij."

Ook bij Cerezo praatte Nagasaki niet graag over zijn verleden. De Japanner was ooit getrouwd en zou ook twee kinderen hebben. Hij was naar het schijnt fotograaf en runde zelfs een eigen hostessenbureau. Naar eigen zeggen werkte hij destijds in een fabriek in Osaka toen een collega hem over een mysterieuze eilandengroep sprak. Sindsdien droomde hij ervan de beschaving definitief vaarwel te zeggen. Toen hij tijdens een vlucht ook nog eens de "schrikwekkende" pollutie van de oceaan beneden zag, "explodeerde" hij. Hij pakte zijn zakken en reisde naar Sotobanari, waar hij maximum twee jaar wou blijven. Het draaide anders uit.