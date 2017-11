"Muiterij dreigt binnen de partij van Macron" ADN

15u33

Bron: Belga 0 Photonews Binnen de partij van de Franse president Emmanuel Macron, La République En Marche (LREM), dreigt een opstand. Een honderdtal kaderleden en militanten heeft beslist om collectief zijn ontslag aan te bieden, uit protest tegen "het gebrek aan interne democratie". Dat berichten Franse media vandaag.

De aanstelling van partijvoorzitter Christophe Castaner is gepland voor komende zaterdag in Lyon. Maar de man erft meteen een partij in crisis. Zes maanden na de aanstelling van Emmanuel Macron als president van Frankrijk, klinkt er steeds meer gemor bij de basis van de nog jonge partij.

France Info kon een document inkijken ("Tribune des 100 democrates") waarin zo'n honderd partijleden, op initiatief van militante Tiphaine Beaulieu, hun ontslag aankondigen. Namen van ontslagnemende leden raakten nog niet bekend, maar er zouden ook verkozenen tussen zitten. Ze zouden vooral teleurgesteld zijn over het gebrek aan interne democratie en het behoud van de elitaire politieke cultuur.

De benoeming van Castaner krijgt veel kritiek, hoewel de man de enige kandidaat was om LREM te leiden. De nieuwe directie wordt beschouwd als "teveel Parisien" en "afgesneden van de basis". De partij telt 380.000 militanten, maar slechts een kleine elite kan zaterdag zijn stem uitbrengen.

Ook de personencultus van Emmanuel Macron en zijn echtgenote Brigitte zou moeilijk liggen bij de basis. Steeds minder militanten lijken nog bereid om zich in te zetten voor de partij. Ingewijden zeggen dat nog amper 10 procent van hen actief is.