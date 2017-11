"Mugabe mag in Zimbabwe blijven en wordt niet vervolgd" ep

12u03

Bron: ANP 0 REUTERS De voormalige president Robert Mugabe mag in Zimbabwe blijven. De afgezette Zimbabwaanse leider Robert Mugabe hoeft zijn land niet te ontvluchten en hoeft geen strafvervolging te vrezen. Dat zijn garanties die de 93-jarige Mugabe kreeg in onderhandelingen over zijn ordelijk aftreden, bevestigden anonieme betrokkenen vandaag in Harare.

Mugabe is afgelopen dinsdag feitelijk van de troon gestoten door trouwe aanhangers die wilde voorkomen dat zijn impopulaire 52-jarige vrouw Grace in december tot vicepresident zou worden benoemd.

In verscheidene sociale media is inmiddels een foto verschenen, waarop het echtpaar Mugabe te zien is vlak voor- of vlak nadat de heerser over Zimbabwe vandaag was afgezet. Ze zitten op een bank omringd door enkele vrienden.

Circulating on social media (hence do not know who to credit/ name of photographer)

Former President of Zimbabwe Robert Mugabe alongside Grace Mugabe.

(Reportedly taken yesterday) pic.twitter.com/O1QMhluOg9 Samira Sawlani(@ samirasawlani) link

Mugabe kwam in 1980 aan de macht en ruïneerde het land. De macht bleef echter stevig in handen van zijn partij (ZANU-PF) en het leger. Hij is ten val gekomen nadat hij zijn rechterhand Emmerson Mnangagwe begin deze maand als vicepresident ontsloeg. Mnangagwe wordt morgen zijn opvolger en president van het land van ruim 16 miljoen inwoners.

REUTERS Emmerson Mnangagwa wordt morgen de nieuwe president van Zimbabwe.