"Mugabe bereid af te treden, ontslagbrief is geschreven" TT

09u16

Bron: CNN, Reuters 0 REUTERS Volgens de Amerikaanse zender CNN is de president van Zimbabwe, Robert Mugabe (93), nu toch bereid om af te treden. Hij en zijn vrouw zouden een overeenkomst bereikt hebben met de legerleiding: ze zouden allebei volledige immuniteit krijgen.

De ontslagbrief waarin Mugabe officieel een stap opzij zet, zou al zijn geschreven.

Mugabe heeft tot 12 uur vanmiddag lokale tijd (11 uur onze tijd) om zijn ontslag aan te bieden, vooraleer zijn eigen partij de afzettingsprocedure zal opstarten.

Gisteren verraste Mugabe vriend en vijand door in een langverwachte televisietoespraak met geen woord over aftreden te reppen. Integendeel, hij kondigde ineens aan het congres van zijn partij over enkele weken te zullen voorzitten, hoewel hij enkele dagen geleden nog aan de kant was geschoven als partijleider.

Vorige week nam het leger de feitelijke controle over in Zimbabwe. Mugabe regeert al 37 jaar over het land. Zijn economisch beleid is een compleet fiasco, met in de jaren 2000 een periode van hyperinflatie waarbij bankbiljetten van 200 miljoen Zimbabwaanse dollar werden gedrukt. Sinds 2009 heeft het land geen eigen munteenheid meer. Nochtans werd Zimbabwe ooit ‘de graanschuur’ van zuidelijk Afrika genoemd. Nu is het een van de armste regio’s in de wereld, met een werkloosheidsgraad van circa 80 procent.

REUTERS Mugabe had gisteren nog een ontmoeting met de top van het leger.

