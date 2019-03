“Mueller-rapport wordt midden april vrijgegeven” SVM

29 maart 2019

23u53

Bron: Belga 0 Trump Het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller zal waarschijnlijk midden april -of misschien nog eerder- vrijgegeven worden. Dat zei de Amerikaanse minister van Justitie William Barr in een brief aan twee wetgevers. "Iedereen zal het straks zelf kunnen lezen", klinkt het. De brief werd door de Washington Post en andere Amerikaanse media gepubliceerd.

Het rapport van 400 pagina's moet eerst nog bewerkt worden zodat het voldoet aan juridische bepalingen. Denk bijvoorbeeld maar aan de privacy van zogenaamde ‘perifere derde partijen’. Het Witte Huis zal de inhoud van het herwerkte rapport niet eerder mogen inkijken. Barr is zelf bereid om begin mei te getuigen voor het Congres.

Mueller kreeg in 2017 de opdracht om een onderzoek te voeren naar eventuele Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en eventuele banden met het campagneteam van president Donald Trump. Een week geleden diende hij zijn laatste rapport in bij Barr.

Barr gaf al een samenvatting van vier pagina's vrij van het rapport. Daarin werd Trump vrijgesproken van samenzwering. Of de rechtsgang belemmerd werd, was niet meteen duidelijk. “Die samenvatting is nog niet volledig, maar geeft wel de essentie van het rapport weer”, klinkt het nu.