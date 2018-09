"Mueller accepteert geschreven antwoorden van Trump in Ruslandonderzoek" IB

05 september 2018

03u20

Bron: ANP 1 Speciaal aanklager Robert Mueller neemt genoegen met geschreven antwoorden van de Amerikaanse president Donald Trump in het Ruslandonderzoek. Dat hebben ingewijden aan The New York Times laten weten.

Waarschijnlijk staan de advocaten van Trump positief tegenover de optie die Mueller de president biedt. Zij willen namelijk voorkomen dat Trump wordt geïnterviewd door Mueller over de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Enkel voor Ruslandonderzoek

Het aanbod geldt alleen voor het onderzoek naar de Russische inmenging en niet voor het mogelijk belemmeren van de rechtsgang door de president, waar Mueller ook nog onderzoek naar doet.

Het team van Mueller en de advocaten van Trump zijn al langere tijd bezig met onderhandelingen over een interview.