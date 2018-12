“Motorclub Satudarah dreigde handgranaten in vol café te gooien” mvdb

10 december 2018

16u29

Bron: ANP 0 Motorclub Satudarah heeft gedreigd een slachting aan te richten in het Nederlands-Limburgse stadje Geleen (vlak over de grens met Maasmechelen) als de politie zou binnenvallen in hun clubhuis. Uit door de politie afgeluisterde berichten zou blijken dat gedreigd werd handgranaten in een café met honderd of meer mensen te gooien.

Dat bleek vandaag tijdens de eerste zittingsdag van de rechtbank in Roermond tegen zeven leden van Satudarah in Geleen. Ze staan terecht voor lidmaatschap van een criminele organisatie, afpersingen, vrijheidsberoving, wapenbezit, witwassen en drugsdelicten. De verdenkingen verschillen per verdachte.



Een jaar geleden arresteerde de politie tien leden van Satudarah in Geleen. Zeven staan vanaf vandaag terecht, de andere drie in januari. De tien (tussen de 26 en 44 jaar) werden opgepakt na invallen in het clubhuis van Satudarah in Geleen. De politie had daar na een inkijkoperatie gedurende een half jaar 28 bijeenkomsten van Satudarah in het geheim gefilmd.



Satudarah is een ‘one percenter’, een van de criminele motorclubs die zich niet aan de wet houdt en daar trots op is. De motorclub is sinds dit jaar door de rechter verboden in Nederland. De rechter was in juni van oordeel dat de handel en wandel van de club in strijd is met de openbare orde en ontwrichtend werkt voor de samenleving. Ook zou er een subcultuur zijn ontwikkeld die geweld verheerlijkt.

