Moslimfilosoof Tariq Ramadan opgepakt in Parijs wegens verkrachting mvdb

31 januari 2018

14u29

Bron: ANP - eigen berichtgeving 2 De islamkenner Tariq Ramadan is vandaag in Parijs gearresteerd. Hij wordt verdacht van verkrachting.

Tegen de 55-jarige islamitische filosoof en wetenschapper zijn door twee vrouwen aanklachten ingediend, meldden Franse media. De feiten zouden in 2009 en 2010 zijn gepleegd.

De bal ging in oktober aan het rollen toen de Franse schrijfster Henda Ayari (40), een voormalig salafiste die nu als seculier activiste door het leven gaat, in de nasleep van de zaak-Weinstein zich op Facebook in het debat mengde. Ayari publiceerde in 2016 een boek over seksueel geweld. Daarin kwam ook haar verkrachting aan bod, maar de dader heet daar ‘Zoubeyr’. In oktober noemde ze alsnog de naam van Ramadan (55): “Ik kan bevestigen dat Zoubeyr in het echt Tariq Ramadan was”.

Dat leidde nog dezelfde dag tot een klacht wegens laster die door Ramadans advocaat werd ingediend. Ayari diende ’s anderendaags op haar beurt officieel klacht in wegens verkrachting in Parijs. Volgens Franse media werd zij het slachtoffer van verkrachting, aanranding, geweld en doodsbedreiging. In de daaropvolgende week deed een andere vrouw eveneens aangifte wegens seksueel misbruik.

Ramadan is een internationaal gerenommeerd wetenschapper die in Genève uit Egyptische ouders werd geboren. Hij wordt zowel geroemd als verguisd en geldt als één van Europa’s meest invloedrijke moslims. Hij was in 2007 gastdocent aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit en werd door het Rotterdamse stadsbestuur aangesteld als ‘bruggenbouwer tussen moslims en niet-moslims’. In 2009 werd hij ontslagen vanwege uitspraken over homoseksualiteit, wat hij een “stoornis” noemde. De kleinzoon van de Egyptische oprichter van de islamistische Moslimbroederschap, verklaarde verkeerd geciteerd te zijn. Critici stellen dat zijn redevoeringen voor een westers publiek sterk afwijken van zijn toespraken voor een publiek bestaande uit moslims.