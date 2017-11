"Moordenaar van peuter James Bulger weer in de cel, opnieuw voor bezit kinderporno" jv

Jon Venables is intussen 35. Hij is een van de twee moordenaars van de tweejarige James Bulger. Hij werd in 1993 veroordeeld, kwam vrij, werd opnieuw aangehouden voor het bezit van kinderporno. Hij kwam weer vrij, maar vorige week zou hij volgens The Sun nog maar eens in de gevangenis beland zijn, nadat hij opnieuw betrapt werd met kinderpornografisch materiaal. "Here we go again", tweette de mama van James.

James 'Jamie' Bulger kwam op 12 februari 1993 op erg brutale wijze om het leven. Jon Venables en zijn kameraad Robert Thompson - beiden tien toen - lokten de peuter weg van zijn mama uit een shoppingcenter en ontvoerden hem. Ze folterden het jongetje en sloegen hem dood aan een spoorweg in Liverpool. Jamie was zwaar verminkt. Heel het Verenigd Koninkrijk huiverde bij de gruweldaden van de twee tieners. Ze werden als volwassenen berecht - wat tot vandaag controversieel is - en kregen beiden levenslang, met een minimum van acht jaar.

EPA James Bulger was amper twee toen hij gewelddadig vermoord werd door de tieners Jon Venables en Robert Thompson in Liverpool in 1993.

Na die acht jaar, die ze elk in een andere jeugdgevangenis doorbrachten, kwamen ze in 2001 op 18-jarige leeftijd vrij. Ze kregen het levenslange recht op een nieuwe identiteit. In 2008 liep het alweer mis met Jon Venables. Hij werd gearresteerd voor een vechtpartij en voor het bezit van cocaïne. In 2010 moest hij twee jaar de cel in voor het downloaden en verspreiden van kinderpornografische beelden. Venables zou nog maar eens een nieuwe identiteit gekregen hebben - de vierde al - toen hij de gevangenis in 2013 mocht verlaten.

EPA Robert Thomson, mededader.

Vorige week voerde de politie een routinecontrole uit bij Venables. Voor de tweede keer werd kinderporno op zijn computer gevonden, weet The Sun. Een bron dicht bij het onderzoek verklaarde aan de tabloid: "Het draait allemaal om de bescherming van het volk. Daarom hebben we deze systemen ingebouwd, om wie een gevaar vormt voor het volk te kunnen oppakken. Dat is hier ook gebeurd."

Na de veroordeling van Venables voor kinderporno in 2011 zei de advocaat van James' vader, Ralph Bulger, dat de overheid "niet in staat is om te gaan" met de re-integratie in de maatschappij van een crimineel zoals Venables. "Ze willen Jon Venables niet echt zien als de persoon die hij eigenlijk is", oordeelde advocaat Robin Makin toen.

AP Denise Fergus, mama van James Bulger.