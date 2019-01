‘Mooiste agente van Duitsland’ moest kiezen tussen job bij politie en Instagram en ze heeft voor zekerheid gekozen KVDS

04 januari 2019

23u43

Bron: News.com.au, The Sun 0 Een Duitse agente die van haar bazen moest kiezen tussen haar job bij de politie of een carrière op Instagram, heeft haar beslissing genomen. Ze had tot begin dit jaar om de knoop door te hakken en ze koos voor zekerheid.

Adrienne Koleszar (34) uit Dresden had een officiële waarschuwing gekregen nadat ze op Instagram een heuse influencer was geworden. Meer dan 658.000 volgers verzamelde de vrouw nadat ze drie jaar geleden verkozen was tot ‘mooiste agente van Duitsland’. Haar fans genoten onder meer van haar exotische vakantiefoto’s en kiekjes in bikini.

Reizen

Zes maanden geleden nam ze onbetaald verlof bij het politiekorps en ging ze reizen. “Ik krijg geen uitkering maar ga van mijn spaargeld leven en van wat ik kan verdienen op sociale media”, meldde ze in een video die ze in juli vorig jaar oplaadde.





Vorige maand kreeg ze van haar bazen echter het bericht dat de vakantie voorbij was. Dresden kampt met een flink tekort aan politiemensen en daardoor moest ze kiezen: terugkeren bij de politie en haar activiteiten op sociale media aanzienlijk terugschroeven of ontslag nemen. (lees hieronder verder)

Immer wenn es regnet [...]. Frohen 3. Advent 🕯. Wo seid ihr gerade? 25.3k Likes, 371 Comments - Adrienne Koleszár (@adrienne_koleszar) on Instagram: "Immer wenn es regnet [...]. Frohen 3. Advent 🕯. Wo seid ihr gerade?"

En dat terugschroeven van haar activiteiten op sociale media was een belangrijke factor. Want haar glamoureuze leven als model en haar soms weinig verhullende foto’s in bikini bevielen haar bazen niet echt, toch niet in combinatie met haar politiewerk.

YouTube

Op 1 januari postte de vrouw dan een video op YouTube waarin ze onthulde dat ze er toch voor koos om bij de politie te blijven. Ze postte op Instagram ook een foto van zichzelf in haar uniform. (lees hieronder verder)

FINALLY. Endlich 2019. Ich begebe mich auf die Suche nach meinen Socken 🧦. So ähnlich wollte ich es beschreiben. Aber anders. Alles auf Anfang. Herzlich willkommen im nagelneuen Jahr. Ich bin aufgeregt. Und egal welches Ende 👮🏼‍♀️ mein neues YouTube-Video finden wird, bin auf euer Feedback gespannt. Alles Gute. Link dazu in der Bio. 46.1k Likes, 804 Comments - Adrienne Koleszár (@adrienne_koleszar) on Instagram: "FINALLY. Endlich 2019. Ich begebe mich auf die Suche nach meinen Socken 🧦. So ähnlich wollte ich es..."

“Ik ga weer werken, ik doe mijn uniform weer aan”, klonk het. “Ik kijk ernaar uit, hoewel ik weet dat januari een moeilijke maand zal worden. Ik zal nog altijd aanwezig zijn op sociale media, maar niet meer zo veel als de afgelopen zes maanden. Het zal weer zijn zoals ervoor.”