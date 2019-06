“Mogelijk tienduizenden stemmen van expats verloren gegaan bij Europese verkiezingen” SVM

21 juni 2019

11u20

Bron: Belga 0 Verkiezingen De volgende federale regering moet ervoor zorgen dat expats vlotter kunnen stemmen voor de Europese verkiezingen. De huidige procedure is onduidelijk en complex, zegt ontslagnemend Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Volgens hem zijn er door die problematische procedure "mogelijk vele tienduizenden stemmen verloren gegaan".

Buitenlandse kiezers konden in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei hun stem uitbrengen voor de federale en Europese verkiezingen. Alleen liep het voor die Europese verkiezingen in veel gevallen mis. Veel Belgen ontdekten pas aan de stembus van een Belgisch consulaat dat ze alleen voor de Kamer konden stemmen en niet voor de Europese verkiezingen. Voor die Europese verkiezingen was een extra registratie nodig en veel kiezers bleken daar niet van op de hoogte.

Ook ontslagnemend Vlaams minister-president Geert Bourgeois kreeg naar eigen zeggen "veel klachten van Vlamingen in het buitenland". "Naast onduidelijke communicatie vanuit de consulaten blijkt dat stemmen voor de Europese verkiezingen bijzonder moeilijk is verlopen. De huidige procedure is onduidelijk en complex. De ontvangen klachten wijzen erop dat mogelijk vele tienduizenden stemmen verloren zijn gegaan", zegt Bourgeois.

Geen antwoord

Volgens Bourgeois was er niet alleen onduidelijkheid over de noodzakelijke bijkomende registratie, maar is er in de zogenaamde FAQ (Frequently Asked Questions) op de website van Buitenlandse Zaken geen spoor te vinden van de Europese verkiezingen. "Dit gebrek aan informatie heeft er voor gezorgd dat veel Vlamingen in het buitenland finaal geen stembiljet voor de Europese verkiezingen hebben ontvangen. Ik betreur dit en ik heb gevraagd aan federaal minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om de nodige maatregelen te nemen”, besluit Bourgeois.

In het onderstaande filmpje ziet u nog eens hoe de Europese lidstaten stemden tijdens de verkiezingen.