"Mogelijk nog meer voorwerpen en plaatsen besmet met het zenuwgas novitsjok" SVM

14 juli 2018

20u22

Bron: Belga 0 Nog meer voorwerpen en plaatsen kunnen besmet zijn met het zenuwgas novitsjok. Dat meldt de Britse politie nadat gisteren duidelijk werd waarom een koppel in het Engelse dorp Amesbury vergiftigd raakte. Gif uit een flesje bleek de boosdoener.

Scotland Yard heeft meer dan 400 items uit het huis van Charlie Rowley in beslag genomen. De 45-jarige man ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Rowley en zijn partner Dawn Sturgess (44) werden op 29 juni ziek. Vorige week stierf Sturgess in het ziekenhuis. Een groot aantal van de 400 voorwerpen kunnen besmet zijn, aldus de politie. Het onderzoek kan verschillende maanden in beslag nemen. De politie kan ook niet uitsluiten dat andere plaatsen in het gebied besmet werden.

Deskundigen bevestigden gisteren dat er novitsjok werd aangetroffen in een flesje in de woning van Rowley. Het is nog niet duidelijk waar de fles vandaan kwam en hoe ze er terechtkwam.

Verdere wetenschappelijke testen moeten uitmaken of het gif afkomstig is van dezelfde partij als het gif dat de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in maart besmette. Groot-Brittannië heeft Rusland ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor die aanval, maar Rusland ontkent dat.