“Mogelijk aanslag verijdeld”: arrestaties bij antiterreuractie in Duitsland ADN

18 juli 2019

14u14

Bron: ANP 0 Bij een grote actie tegen een vermeende terreurgroep heeft de politie in Duitsland zes mannen gearresteerd. Onder anderen speciale eenheden van de politie deden vandaag in alle vroegte invallen op adressen in Keulen en Düren.

Aanleiding was het vermoeden van de inlichtingendiensten dat in islamitische kringen plannen werden gesmeed voor een terreuraanval. De actie richtte zich vooral op een adres in Düren.

Onder de arrestanten is een 30-jarige Duitser van Libanese afkomst in Düren, die al jaren als een gevaar wordt beschouwd en nauwe banden had met jihadistenkringen. Hij zou in gesprekken duidelijk hebben gemaakt dat hij bereid was een aanslag te plegen.



De politie in Keulen meldde dat door de arrestaties "mogelijk" een aanslag is verijdeld. "We hadden geheime bevindingen dat er een aanslag dreigde", zei een van de leiders van het onderzoek.