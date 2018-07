"Moeten we Derde Wereldoorlog riskeren als Montenegro aangevallen zou worden?": Trump stelt fundamenten van NAVO opnieuw in vraag SVM

18 juli 2018

22u10

Bron: Belga 0 Donald Trump heeft weer vraagtekens gezet bij het bijstandsprincipe van de NAVO, het zogenaamde artikel 5. Dat schrijft voor dat een aanval op een van de lidstaten een aanval is op alle lidstaten. In een interview met politiek commentator Tucker Carlson wees de Amerikaanse president op het risico dat een Derde Wereldoorlog kan ontstaan, enkel en alleen omdat een kleine bondgenoot zoals Montenegro aangevallen wordt.

Het was Carlson zelf die het voorbeeld van Montenegro aanhaalde. "Stel dat dat land aangevallen wordt, waarom zou mijn zoon dan naar ginder moeten gaan?", luidde de vraag. "Ik begrijp wat je bedoelt", antwoordde Trump. "Ik heb me die vraag ook al gesteld. Montenegro is een klein land met sterke mensen. Ze kunnen daar heel agressief worden. En voor je het goed en wel beseft, zit je in de Derde Wereldoorlog."

De Republikeinse senator John McCain nam zijn eigen president onder vuur na de uitzending van het interview. Hij was maandag ook een van de eersten die zware kritiek uitte op de gezamenlijke persconferentie die Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin in Helsinki hielden. "De mensen in Montenegro hebben moedig druk vanuit Poetins Rusland weerstaan en democratie omhelsd", twitterde McCain. "Door Montenegro aan te vallen en onze verplichtingen aan de NAVO in vraag te stellen, speelt de president enkel in de kaart van Poetin."

#Putin will do anything to shatter the transatlantic alliance. In 2016, he nearly succeeded in overthrowing #Montenegro’s democratically elected government & murdering its prime minister in order to prevent it from joining #NATO. Read more: https://t.co/0JO3bkFLI9 John McCain(@ SenJohnMcCain) link

In een latere tweet wees McCain erop dat Poetin er in 2016 bijna in slaagde een "staatsgreep te plegen tegen de democratisch verkozen regering van Montenegro" en "een moordpoging pleegde op de eerste minister". "En dat allemaal om de toetreding tot de NAVO te verhinderen."

Een NAVO-woordvoerder probeerde Trumps uitspraken te minimaliseren. "Hij heeft in het verleden duidelijk gemaakt dat de Verenigde Staten volledig achter de NAVO staan en dat ons bondgenootschap sterk is", klonk het.

In zijn campagne noemde Trump de NAVO nochtans "ouderwets". Het was pas na enkele maanden in zijn presidentschap dat Trump zich duidelijk vóór artikel 5 uitsprak.