"Moeder van vergiftigde Russische spion wil met haar zoon praten" IB

22 mei 2018

03u05

Bron: Belga 1 De moeder van de Russische ex-spion Sergej Skripal, die in maart in het Verenigd Koninkrijk vergiftigd werd, heeft op de Russische televisie aan de Britse autoriteiten gevraagd om te mogen praten met haar zoon. Skripal verliet vorige week het ziekenhuis.

De vrouw was te zien op een populaire talkshow op de Russische openbare omroep Pervyj Kanal. Ze zat in nachthemd in wat leek op haar slaapkamer. "Ik heb mijn zoon al veertien jaar niet meer gezien. Ik wil hem ontmoeten. Ik wil hem dicht tegen me aandrukken, tegen m'n hart. Ik ben negentig jaar. Ik ben voor niemand een gevaar. Alstublieft, laat me enkel een telefoontje plegen met m'n zoon", zei Elena Skripal.

"Waarom laten ze me niet bellen? Waarom? Wat is de reden? Tenslotte, toen hij thuis was, praatten we iedere week. En nu, om een reden die ik niet ken, mogen we niet praten. Ik vraag dat hij toestemming krijgt om met me te praten", zei Elena Skripal, die in tranen uitbarstte.

Sergej Skripal verliet op 18 mei het ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk waar hij verzorgd werd. Zijn dochter Joelia ging hem voor op 11 april.

Opname van telefoongesprek

De Russische televisie verspreidde begin april al een opname van een telefonisch gesprek tussen Joelia Skripal en haar nicht Viktoria. Dat wekte vragen op over de mogelijke banden van die laatste met de Russische autoriteiten.

De vergiftiging van Sergej Skripal en zijn dochter Joelia veroorzaakte een diplomatieke rel tussen Londen, daarin gesteund door zijn westerse bondgenoten, en Moskou. Moskou wordt verantwoordelijk gehouden voor de feiten begin maart, al ontkent het nadrukkelijk iedere betrokkenheid.