‘Moeder aller stakingen’ teistert heel Frankrijk: rellen in Parijs Ordediensten telden deze middag al 180.000 manifestanten verspreid over 30-tal steden Redactie

05 december 2019

16u40

Bron: De Morgen, Belga 38 UPDATE In héél Frankrijk wordt vandaag gestaakt, gedemonstreerd en actie gevoerd tegen de pensioenhervormingen van president Emmanuel Macron. Bij het openbaar vervoer is een staking gestart die zeker tot maandag zal aanhouden. In Rennes en Bordeaux is het al tot rellen gekomen, ook in de Parijs is de sfeer grimmig. Honderden betogers met maskers sloegen in de buurt van de Place de la Republique ruiten in en gooiden een aanhangwagen omver. De massaal aanwezige politie zette traangas in en heeft al mensen opgepakt.

In Frankrijk telden de ordediensten vanmiddag zo’n 180.000 manifestanten, verspreid over een 30-tal steden: Frankrijk gaat “plat” vandaag en de Fransen raken er niet over uitgepraat. Politici hebben het angstig over “de muur van protest”. Dagblad Le Monde schrijft over “een wervelstorm” die op de president afkomt.

In Parijs begon een grote demonstratie om 14 uur aan het treinstation Parijs-Oost. Aan de betoging namen duizenden mensen deel, maar een officieel deelnemersaantal is er nog niet. Door de grote massa zette de stoet zich pas met veel vertraging in gang. In de hoofdstad waren volgens BFMtv eerder vandaag 65 mensen opgepakt bij meer dan 6.000 preventieve controles.

Ook de klimaatactivisten van Extinction Rebellion lieten vandaag van zich horen. In heel Frankrijk hebben ze naar eigen zeggen duizenden elektrische steps lamgelegd. In Parijs en Lyon alleen al werden zowat 3.600 steps gesaboteerd door de QR-code onleesbaar te maken.

Eiffeltoren gesloten

Ook dé toeristische attractie van Parijs, de Eiffeltoren, blijft vandaag dicht. De exploitant deelde mee dat hij niet voldoende personeel heeft om open te gaan. Grote Parijse musea als het Louvre waarschuwden op voorhand voor mogelijke beperkingen van het aantal bezoekers. Het Musée d’Orsay, het museum dat vermaard is om zijn impressionistische kunst, bevestigde via Twitter dat het gesloten blijft.



Aanvankelijk wilden de vakbonden de straat opgaan tegen de pensioenhervormingen die de regering voorbereidt. Maar de onvrede zit diep bij de Fransen en steeds meer organisaties en werknemers sloten zich aan om hun algehele ongenoegen te uiten. Daardoor is een – zelfs na de Gele Hesjes – ongekend groot en breed actiefront ontstaan.

Lucht- en treinverkeer verstoord

Ook morgen zal het lucht- en spoorverkeer van en naar Frankrijk verstoord zijn. Wat het luchtverkeer betreft, kondigde het Frans bestuur voor burgerluchtvaart aan dat morgen, net als vandaag, een vijfde van de vluchten moet worden geschrapt. “Het bestuur heeft de luchtvaartmaatschappijen opnieuw gevraagd om hun vluchtschema van en naar de luchthavens Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse en Bordeaux met 20 procent te verminderen”, klonk het. Brussels Airlines annuleert daarom opnieuw vier vluchten, dezelfde als vandaag: van en naar Lyon, en van en naar Toulouse.

Ook het spoorverkeer tussen België en Frankrijk zal opnieuw verstoord zijn. Bij TGV, Thalys en Eurostar worden treinen geschrapt. En de IC-treinen Bergen-Aulnoye en Namen-Charleroi-Maubeuge (met aansluiting naar Parijs) zijn afgeschaft. Er zijn bij het internationale treinverkeer al tot en met maandag verbindingen geschrapt.

En wie binnen Frankrijk reist, kan zich ook aan ernstige verstoringen verwachten. Zo schrapt de Franse spoorwegmaatschappij SNCF negen op de tien TGV’s en zeven op de tien treinen op het regionale net (TER). Luchtvaartmaatschappij Air France annuleert van haar kant 30 procent van haar binnenlandse vluchten en 10 procent van de middellangeafstandsvluchten.

Overlast

De meeste overlast zal komen van de staking voor onbepaalde duur bij het openbaar vervoer in Parijs. Maar ook anderen leggen het werk neer, van grondpersoneel van Air France tot vuilnismannen in Marseille. Advocaten gaan de straat op en vrachtwagenchauffeurs demonstreren. Gele Hesjes en Black Bloc-antikapitalisten lopen mee. Onderwijzers staken, studenten gaan betogen, bij olieraffinaderijen wordt het werk neergelegd, Renault- en Peugeot-personeel gaat de fabriek niet in en zelfs op politiebureaus worden er stiptheidsacties gehouden.

“Er zullen de komende dagen en zelfs weken problemen ontstaan”, beaamde minister Gérald Darmanin van Overheidsfinanciën zuinigjes. “We hopen vooral dat de protesten rustig zullen verlopen, zonder geweld.”

President Macron vastberaden

Maar de regering heeft ook al laten weten: die pensioenhervormingen komen er. Het stelsel dreigt onbetaalbaar te worden. De officiële pensioenleeftijd in Frankrijk is 62 jaar. En sommigen mogen al veel eerder stoppen. Militairen soms al op hun 47ste, treinpersoneel met 52 jaar en zeevarenden als ze 55 zijn.

“Het staatshoofd is kalm en vastberaden deze hervorming door te voeren, luisterend en consulterend”, maakt het Elysée bekend. “Hij verwacht ook eerbied voor de openbare orde en het ongenoegen dat de Fransen ondergaan.”

De Oeso, de zogeheten ‘club van rijke landen’, becijferde dat Fransen gemiddeld stoppen met werken als ze 60,8 jaar oud zijn: vier jaar eerder dan in vergelijkbare landen. En een Franse gepensioneerde ontvangt gemiddeld 74 procent van zijn of haar laatste inkomen. In andere westerse landen is dat maar 59 procent.

Voorrechten

Dat kost geld. Jaarlijks stopt de overheid 8 miljard euro in de pensioenpotten. Daarvan gaat bijna de helft, 3,3 miljard, alleen al naar de spoorwegen – naar die machinisten die op hun 52ste stoppen. “Het is moeilijk te begrijpen waarom alle belastingbetalers daarvoor moeten opdraaien”, aldus minister Darmanin.

Maar de Fransen hechten aan hun pensioenen, aan de voorrechten die erbij horen en aan alle sociale voorzieningen die na de Tweede Wereldoorlog werden opgebouwd. Veel Franse regeringen probeerden te hervormen, maar krabbelden terug na massale betogingen.

“Frankrijk is een toneelstuk in herhaling, waarbij elke belangrijke hervorming ook elke keer weer wordt verwelkomd met grootschalige protesten ertegen”, vatte politiek commentator Hervé Gattegno het ritueel samen.