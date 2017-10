"Moderne slavernij", documentaire klaagt wantoestanden bij Haribo aan 16u55

Bron: Mirror.co.uk, Metro.co.uk 6 Thinkstock De gummibeertjes van Haribo zijn favoriet bij jong en oud, maar een nieuwe documentaire heeft onthuld dat deze lekkernijen niet zo onschuldig zijn als ze lijken. De Duitse snoepjesfabrikant werkt samen met een plantage in Brazilië waar carnaubawas ontgonnen wordt en de arbeiders zich in schrijnende omstandigheden aan een hongerloontje uitsloven. De Duitse omroep ARD legt in 'Markencheck' deze wantoestanden bloot.

Carnaubawas, een ingrediënt dat de snoepjes doet glanzen en voorkomt dat ze aan elkaar plakken, is een geelbruine substantie die in de bladeren van de carnaubapalm zit. Deze plant komt van nature in het noordoosten van Brazilië voor. Dit staat bekend als de armste streek van het land. De documentairemakers beweren dat Haribo beroep doet op plantages waar arbeiders ongeveer 40 real (ongeveer 10,6 euro) per dag verdienen om de bladeren van de plant te hakken. Slapen doen ze niet in een comfortabel bed, maar buiten op de grond of in wagens. Ook hebben ze geen toiletten ter beschikking en water drinken ze ongefilterd uit rivieren in de buurt. De omstandigheden op de plantages zijn zo erg dat de Braziliaanse politie af en toe een raid houdt om de werknemers uit hun lijden te verlossen, zo is in de film van ARD te zien.

rv

De Duitse tak van Amnesty International meent dat het aan de Duitse bedrijven en de overheid is om leveranciers te controleren zodat de mensenrechten op de werkvloer gerespecteerd worden. "Als er misdrijven gebeuren, dan moeten de bedrijven hier paal en perk aan stellen en voor compensatie zorgen", aldus economisch experte van Amnesty International Lena Rohrbach.

Een woordvoerder van Haribo zei eerder deze week aan de Britse media dat ze op de hoogte zijn van de beschuldigingen, maar dat het onderzoek naar de werkomstandigheden in Brazilië nog lopen. "De productieprocessen zijn erg belangrijk en we eisen dat alle leveranciers aan strenge sociale en ethische voorschriften voldoen." Volgens de Global Slavery Index leven ongeveer 40,3 miljoen mensen als moderne slaven. Slechts 1 procent van hen kan aan deze wantoestanden ontsnappen.