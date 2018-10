"Moderne heksenjacht in Irak": Tara, Suad, Rafifi en Rasha wilden gewoon vrij zijn, maar werden in koelen bloede vermoord Karen Van Eyken

02 oktober 2018

13u49

Bron: The Guardian 7 De moord op klaarlichte dag werd vastgelegd door bewakingscamera's. De beelden zijn schokkend. In Bagdad gaat een man op een motorfiets naast de wagen van Tara al-Fares rijden en lost drie schoten. Het slachtoffer was een voormalige miss met grote aanhang op Instagram. Tara is al de vierde vrouw op rij die op korte tijd is omgebracht in Irak. Allen waren ze actief op sociale media en hadden westerse opvattingen. Ze wilden gewoon vrij zijn en onafhankelijk, maar dat werd hun dood.

Tara voldeed niet aan het vrouwbeeld van een conservatieve maatschappij: een gescheiden moeder die met haar korte rokken en make-up via sociale media de Iraakse huiskamers was binnengedrongen. Ze had 2,7 miljoen volgers op Instagram en was populair op Twitter, Facebook en YouTube. Maar in de schijnwerpers lopen, brengt gevaren met zich mee, vooral voor vrouwen in Irak.

De moorden hebben in het land de discussie op gang gebracht hoe het gesteld is met de vrouwenrechten - vijftien jaar na de Amerikaanse invasie. De dood van Tara afgelopen vrijdag, volgde op de moord op Suad al-Ali, een activiste voor vrouwenrechten in de zuidelijke stad Basra. Ze werd neergeschoten toen ze naar haar auto liep. In augustus werden twee andere Iraakse vrouwen, Rasha al-Hassan en Rafifi al-Yasiri, gedood. Beiden werkten in schoonheidsklinieken.

"Moderne heksenjacht"

De eerste minister van Irak, Haider al-Abadi, heeft verklaard dat de moorden geen willekeurige gebeurtenissen zijn en heeft beloofd om de daders op te sporen. Iraakse vrouwen gaan verder. Zainab Salbi, die het instituut 'Women for Women International' leidt in Washington, zei: "Vrouwen zijn niet meer veilig. Dit gaat om een moderne heksenjacht."

"We kunnen naar Libanon gaan en ons kleden zoals we willen," zei Hadeel Muthanar, die zichzelf omschrijft als conservatieve 28-jarige uit Oost-Bagdad. "Zelfs Iraakse mannen zullen de andere kant op kijken. Maar hetzelfde doen in onze hoofdstad is een echte schande. Dat is dubbelhartig, maar het is zoals we zijn."

Dubbele moraal

Tara plooide zich niet naar het vrouwbeeld dat velen van haar verwachtten. Haar profiel op sociale media creëerde ze om de dubbele moraal in haar land aan te klagen.

Op sociale media liepen de reacties op de dood van Tara uiteen. Sommigen hadden medelijden maar anderen konden helemaal geen sympathie opbrengen voor het slachtoffer. Een medewerker van een staatsmedium werd ontslagen nadat hij Tara een "hoer" had genoemd op sociale media.

"Ik denk dat we dit moeten beschouwen als een bedreiging voor alle Iraakse vrouwen en meisjes die hun leven in vrijheid willen leven, ongeacht hun etniciteit en religie. Anders zijn, is een groot risico voor vrouwen", besloot Rusul Kamil, een specialiste op het gebied van gendergerelateerd geweld.