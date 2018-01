"Mocht ze het kunnen, ze zou zelfs overnachten in vluchtelingenkampen": Angelina Jolie in de bres voor vrouwen in conflictgebieden VN-ambassadrice kondigt samenwerking aan met NAVO Celien Moors

31 januari 2018

17u54 4 " Mocht ze het kunnen, ze zou zelfs overnachten in vluchtelingenkampen." Een mascotte van de Verenigde Naties is Angelina Jolie allerminst. Dat het d e actrice meer dan menens is, l iet ze vandaag verstaan bij de NAVO in Brussel: met de organisatie slaat ze de handen in elkaar om seksueel geweld in conflictgebieden de kop in te drukken.

Spreekt Angelina Jolie, dan zwijgt de wereld. Al lang niet meer enkel als rondborstige Lara Croft of Mrs. Smith, of op de rode loper van Hollywood. Al zeventien jaar draagt de actrice de titel van ambassadrice voor de Verenigde Naties, sinds 2014 is dat zelfs als 'speciaal gezant', een redelijk unieke positie. Die promotie gebeurde dan ook niet zomaar, klinkt het bij het VN-Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR): met haar vele reizen naar conflictgebieden was ze haar eerste titel gewoonweg ontgroeid. Ze is de enige ster die de functie überhaupt draagt.

Geen enkele uitdaging kunnen we aanpakken zonder aandacht voor de noden, rechten en positieve bijdragen van vrouwen. De straffeloosheid moet stoppen. Angelina Jolie

Vandaag was het niet in die hoedanigheid dat ze voor het eerst de Brusselse gebouwen van de NAVO betrad. In 2012 zette ze samen met de toenmalige Britse Buitenlandminister William Hague haar schouders onder de bestrijding van seksueel geweld in conflictgebieden. Het 'Preventing Sexual Violence Initiative' heet dat project, dat over landsgrenzen heen kijkt om een verschil te maken voor vrouwen én mannen die geteisterd worden door seksueel geweld als oorlogswapen.

