"Mislukte aanval nabij koninklijk paleis in Saoedi-Arabië" sam

14u58

Bron: Belga 0 AFP De Saoedische koning Salman bin Abdulaziz Al Saud. Uit Saoedi-Arabië lopen onbevestigde berichten binnen over een mislukte aanval aan het koninklijk paleis in Jeddah, de tweede grootste stad van het land. Dat meldt de Arabische nieuwszender al-Jazeera.

Op sociale media wordt gemeld dat de Saoedische veiligheidstroepen een aanval hebben verijdeld aan het al-Shalampaleis in de kuststad. Eén aanvaller zou gedood zijn terwijl ook twee leden van de koninklijke garde omkwamen. Op sociale media circuleert een foto van een neergeschoten man.



Nog volgens al-Jazeera heeft de Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië na de berichten haar landgenoten aangemaand voorzichtig te zijn. De Saoedische regering heeft nog niet gecommuniceerd over het incident.



Radicale islamistische groepen als al-Qaida en Islamitische Staat (IS) hebben al eerder aanslagen gepleegd in het koninkrijk. Doelwitten waren sjiitische moskeeën en de veiligheidstroepen.

#Jeddah: attack on Al-Salam Palace. Stay safe, everyone pic.twitter.com/fEp0GghN8a David Wogan ¿¿(@ davidwogan) link