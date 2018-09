'Misdaadvrij' eilandje geschokt door eerste diefstal in twintig jaar Marlies van Leeuwen

14 september 2018

11u04

Bron: AD 0 De 160 bewoners van een vredig, veilig eilandje voor de kust van Schotland zijn geschokt nu er 2.250 euro is gestolen uit het lokale hotel. Het is de eerste misdaad in twintig jaar. Toen werd er een fiets gestolen.

Gigha is een piepklein eilandje, slechts dertien vierkante kilometer groot, waar iedereen elkaar kent. Zondagochtend ontdekte Arthur Katilius, manager van het enige hotel op het eiland, dat er geld was verdwenen uit een voorraadkamer. "Zodra we het hotel in liepen, merkten we dat er iets niet klopte. Het is triestig", zegt hij tegen de Britse krant 'Metro'. "Het is een shock voor een gemeenschap als de onze."

Bewoner Willie McSporran (82) noemt de diefstal "verschrikkelijk". "Het laatste dat mij te binnen schiet, is een fiets die twintig jaar verdween. Er is eigenlijk geen criminaliteit op eilanden als deze."

Het hotel, dat volgeboekt was, is eigendom van de gemeenschap en wordt uitgebaat door een privaat bedrijf. "Hoe iemand iets kan stelen van een bedrijfje in een kleine en betoverende plek als Gigha is mij al onduidelijk, maar hoe verzin je het om van de gemeenschap te stelen?", reageert Alastair Redman, gemeenteraadslid van het gebied waar ook Gigha onder valt. "Ik zal alles in het werk stellen om de bewoners te helpen met het oplossen van deze misdaad."

Het hotel krijgt in ieder geval beveiligingscamera's. De politie onderzoekt de zaak.