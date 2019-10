“Mirakel dat hij nog leeft”: toreador zwaargewond nadat stier hem spietst en meesleurt KVDS

18 oktober 2019

12u25

Bron: El País, Heraldo, ABC Toros 15 Een stierengevecht in het Spaanse Zaragoza is afgelopen weekend geëindigd met een drama. Een toreador werd er gegrepen door het dier waartegen hij vocht en gespietst op zijn hoorns. De stier sleurde de man daarop mee door de arena. Aanvankelijk zag het er heel slecht uit en werd voor zijn leven gevreesd. Maar na een operatie van bijna acht uur en enkele dagen van intensieve zorgen zou zijn toestand nu toch verbeteren.

Het incident gebeurde zondagavond, op het einde van de Pilarfeesten. De Spaanse toreador Mariano de la Viña (57) stond in de arena toen een stier hem plots tegen de grond werkte, de lucht in gooide en over de piste sleepte. Vervolgens viel het dier een tweede keer aan, waarbij de stierenvechter twee gapende wonden opliep: een van 27 centimeter bovenaan in het rechterbeen en een van 22 centimeter in de linkerdij. Daarbij werd een slagader in zijn been doorgesneden.

Levenloos

De man bleef levenloos liggen en bloedde hevig. Hij werd door collega’s de arena uit gedragen. Na het toedienen van de eerste zorgen ter plaatse, werd hij naar het ziekenhuis in de stad gevoerd en geopereerd van 19 uur ’s avonds tot 2.30 uur ’s nachts.





Volgens zijn arts Carlos Val-Carreres was het “een gevecht tegen de tijd”. “Hij had veel bloed verloren toen hij hier buiten bewustzijn aankwam”, klinkt het. “Zijn verwondingen waren catastrofaal. Er was zelfs geen tijd om zijn kostuum open te knippen of hem te verdoven.” (lees hieronder verder)

Het werd een dubbeltje op zijn kant. Het hart van de la Viña stopte maar liefst drie keer, maar elke keer slaagden dokters erin om het weer op gang te krijgen. Pas na twee uur was hij gestabiliseerd en konden zijn verwondingen gehecht en verzorgd worden.

Beademingsmachine

Intussen is de man van de beademingsmachine gehaald waar hij aanvankelijk aan lag. Hij zou ook weer bij bewustzijn gekomen zijn, maar ligt nog altijd op de afdeling intensieve zorgen.

Ondanks een lichte koorts zou hij zijn ledematen wel weer kunnen bewegen. De bloedcirculatie in zijn rechterbeen zou ook goed zijn. Desondanks blijft zijn toestand nog ernstig.