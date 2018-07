"Minstens dertig doden bij geweld in noorden van Nigeria" IB

19 juli 2018

04u15

Bron: Belga 0 In het noordwesten van Nigeria hebben gewapende mannen dinsdag vijf dorpen aangevallen en daarbij in totaal dertig doden gemaakt. Dat zei een lokale dorpsleider gisteren. De politie bevestigde de aanvallen, maar spreekt van een dodental van drie.

Volgens Jabbi Labbo, de leider van de plaats Gyadde, vielen gewapende mannen op motoren zijn dorp en nog vier andere in het district Maradun op hetzelfde moment aan. Ze maakten in totaal dertig slachtoffers. "Zeven personen werden gedood in Sakkida, vier in Farin Zare, acht in Orawa, zeven in Gyadde en vier in Sabon Gari", zegt hij aan het Franse persagentschap AFP.

De politie van de staat Zamfara bevestigde de aanvallen in Maradun, maar stelde dat slechts drie personen zijn overleden. Meer details gaf ze niet vrij.

Boeren in Zamfara zijn wel vaker het doelwit van criminele bendes die vee stelen en dorpen plunderen.