"Minstens 80 doden bij etnisch geweld in Congo" IB

20 december 2018

01u43

Bron: Belga 0 Bij etnisch geweld in de provincie Mai-Ndombe in het noordwesten van Congo, zijn zeker tachtig doden gevallen. Dat melden ooggetuigen. Het persagentschap Reuters heeft het over meer dan honderd doden.

Het etnische geweld in het doorgaans rustige Mai-Ndombe brak zondag uit. Aanleiding zou de begrafenis van een hooggeplaatste van de Banunu-stam geweest zijn. Hij stierf in Kinshasa, maar zijn stamleden wilden hem begraven in zijn thuisprovincie. Maar dat zou door de gouverneur zijn verboden. Daarop kwam het tot gevechten tussen de Banunu-stam en de Batende.

Het etnische geweld komt er enkele dagen voor normaal langverwachte presidents- en parlementsverkiezingen worden georganiseerd in de Democratische Republiek Congo. De vrees bestaat dat die verkiezingen zullen uitmonden in geweld.

Geweld in aanloop naar de verkiezingen

In de Congolese hoofdstad Kinshasa is eveneens geweld uitgebroken, nadat de verkiezingscampagne opgeschort werd. De opschorting is er gekomen wegens een te groot risico voor de veiligheid. Aanhangers van de oppositie zijn in aanraking met de politie gekomen, nadat er geruchten de ronde gingen dat de kiescommissie overweegt de verkiezingen een week uit te stellen. De verkiezingen hadden grondwettelijk gezien al twee jaar geleden moeten plaatsvinden.

