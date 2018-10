“Minstens 8 doden” bij schietpartij in Amerikaanse synagoge. Trump: “Wie zoiets doet, moet de doodstraf krijgen” SVM TTR

27 oktober 2018

16u49

Bron: BBC, Belga, AFP, Reuters 24 Bij een schietpartij aan een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh, Pennsylvania. zijn verschillende slachtoffers gevallen. Amerikaanse media hebben het over “zeker acht doden en zes gewonden, waaronder vier agenten”. De identiteit van de schutter is bekend: de 46-jarige Robert Bowers. Volgens CNN en MSNBC komt de dader uit Pittsburgh.

De dader zou op zijn knieën naar buiten gekropen zijn en zich overgegeven hebben. Hij is naar verluidt gewond geraakt. Bij zijn arrestatie gaf hij zijn naam: Robert Bowers. Dit werd bevestigd door de autoriteiten.

In the interest of transparency...



The suspect in the Pittsburgh shooting gave his name to police. We have that name too.



But we're not saying that name in case the suspect gave police a bad name to mess with their investigation.



When law enforcement confirms we will report. Tom Winter(@ Tom_Winter) link

“Toen hij de synagoge binnenliep, riep hij antisemitische slogans. Dit was een laffe daad”, aldus een politiewoordvoerder. Getuigen omschreven hem als een “blanke man met een baard”. Bij zijn raid zou hij geroepen hebben dat “al die joden moeten sterven”. Volgens NBC was hij in het bezit van een AR-15 en verschillende handwapens.

De zware feiten speelden zich af aan de Tree of Life-synagoge in Squirrel Hill. De dader was naar verluidt ook in een vuurgevecht verwikkeld geraakt met de massaal toegestroomde politieagenten. Vier onder hen zijn daarbij gewond geraakt. Intussen heeft de politie in New York agenten gestuurd om de synagoges in de stad te bewaken.

Buurtbewoners moesten uit voorzorg in hun huis blijven. De politie kreeg verschillende oproepen van mensen die zich verschanst hadden in het joodse gebedshuis.

Tragedie

De synagoge, waar voornamelijk conservatieve joden komen, was naar goede gewoonte behoorlijk gevuld voor de wekelijkse ochtenddienst. Er zouden zestig à honderd gelovigen in het gebouw geweest zijn. Volgens de procureur-generaal van Pennsylvania “heeft de schutter onschuldige levens geëist” tijdens een ceremonie waar ook baby’s aanwezig waren.

De gouverneur van Pennsylvania, Tom Wolf, noemde het incident een absolute tragedie. “Dit zinloos geweld staat niet voor wie we zijn als Amerikanen”, klonk het nog. “Mijn gedachten zijn nu bij de slachtoffers en hun familie. We zorgen ervoor dat de ordediensten en wetshandhaving over alle middelen beschikken die ze nodig hebben om dit verder af te handelen.”

Een politieagent zegt dat de schutter naar het ziekenhuis werd overgebracht, maar wil voorlopig geen verdere informatie geven over de 46-jarige dader. De FBI onderzoekt de zaak verder.

Doodstraf

President Trump sprak op Twitter zijn medeleven uit en riep de omwonenden op om binnen te blijven. Volgens Trump zal de dodenbalans in Pittsburgh ook “veel erger” zijn dan initieel gedacht. Wat hij daarmee bedoelde is niet duidelijk. Trump liet ook uitschijnen dat de moordpartij niet had kunnen plaatsvinden mocht er gewapend beveiligingspersoneel aanwezig geweest zijn. “Gewapende bewakers hadden de dader kunnen tegenhouden”, klonk het.

Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trump kreeg na de dodelijke schietpartij van journalisten de vraag of hij wapenwetgeving tegen het licht wil houden. Hij liet doorschemeren daar weinig voor te voelen. “Dit heeft er weinig mee te maken”, stelde de president, die meer voelt voor het aanscherpen van wetgeving rond de doodstraf. “Als mensen dit doen, moeten ze de doodstraf krijgen. En ze zouden daar geen jaren op hoeven te wachten”, zei de president. “Nu gaan de advocaten en andere lui zich ermee bemoeien en duurt het weer tien jaar.”

Medeleven

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu liet intussen weten dat hij aan de families van de slachtoffers en de joodse gemeenschap in Pittsburgh denkt. “Dit is een verschrikkelijke antisemitische daad”, aldus Netanyahu.

I was heartbroken and appalled by the murderous attack on a Pittsburgh synagogue today: pic.twitter.com/NBMO31lMU2 Benjamin Netanyahu(@ netanyahu) link