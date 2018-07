'Minitsunami' treft Mallorca en Menorca: Duitse toerist verdronken Sven Van Malderen

17 juli 2018

17u47

Bron: ANP 22 Serieus schrikken voor de toeristen op Mallorca en Menorca gisterochtend: door een snelle luchtdrukverandering ontstond een zogenaamde meteotsunami, met golven tot anderhalve meter tot gevolg. Een Duitse toerist verdronk zelfs.

Stranden werden overspoeld, plezierbootjes dreigden te kapseizen. Ja, zelfs bars, restaurants en wegen kwamen onder water te staan.

Een 52-jarige Duitse toerist die met zijn vrouw en twee kinderen aan het zwemmen was, werd verrast door de 'minitsunami'. Het hele gezin werd meegesleurd. De moeder wist de kust met haar dochter te bereiken. Zoon en vader werden door omstanders uit het water gehaald, maar voor die laatste kwam alle hulp te laat.

Plotse duik

De 'rissaga' is een natuurfenomeen dat wel vaker voorkomt aan de Middellandse Zee. Er is dan geen sprake van een zeebeving, wel van slaande golven die elkaar in de haven blijven versterken. Oorzaak is de luchtdruk die plots een duik neemt, met als gevolg dat veel water verplaatst wordt. De stad Ciutadella kreeg het deze keer het zwaarst te verduren.

Een meteotsunami kan zeer uitzonderlijk ook in onze contreien voorkomen: vorige zomer moesten strandgangers aan de Nederlandse kust gaan lopen na de passage van een koufront. Vorige week stak er in Menorca ook al een plotse windhoos op op het strand.