"Minder verwondingen door vuurwapens in VS tijdens jaarlijkse NRA-conferenties" Redactie

01 maart 2018

09u24

Bron: belga 1 Telkens als tienduizenden wapenliefhebbers in de Verenigde Staten bijeenkomen voor de jaarlijkse conferentie van de wapenlobby NRA (National Rifle Association), lijkt het aantal verwondingen door vuurwapens in het land te dalen. Dat besluiten onderzoekers aan de Harvard Medical School in Boston en de Columbia University in New York, uit de analyse van verzekeringsgegevens van 2007 tot 2015. De onderzoekers waarschuwen wel dat de studie geen causaliteit aantoont.

Tijdens de conferenties, die verschillende dagen duren, zijn er 20 procent minder verwondingen door vuurwapens in de VS dan op dezelfde dagen in de drie weken ervoor en erna. Het cijfer van kogelwonden ligt tijdens die conferenties op 1,25 per 100.000 Amerikanen, anders is dat cijfer 1,5 per 100.000.

Onderzoekers Anupam Jena en Andrew Olenski lichtten hun onderzoek toe in het vakblad 'New England Journal of Medicine'. "De daling wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de korte tijd van wapenonthouding tijdens zulke conferenties", aldus de onderzoekers. Wel moet die stelling nog verder worden onderzocht. Volgens de onderzoekers nemen 80.000 mensen of meer deel aan de NRA-conferenties.

Geen causaal verband

De cijfers tonen volgens hen aan dat dergelijke verwondingen niet enkel te wijten zijn aan de omgang met vuurwapens door ongeoefende nieuwelingen, zoals vaak wordt beweerd, maar ook door meer ervaren personen kunnen gebeuren. Wapenbezitters die zo geïnteresseerd zijn dat ze naar de conferentie afzakken, kunnen eerder goed met wapens omgaan of hebben er beroepsmatig mee te maken, zodat zulke ongevallen bij hen zelden voorkomen. Toch daalt volgens de studie het aantal schotwonden in het land duidelijk, wanneer zij zich weghouden van hun wapens.

"Dat lijkt de these tegen te spreken dat verwondingen door wapens enkel te wijten zijn aan een gebrek aan ervaring en training in het gebruik ervan", aldus Jena. Voorstanders van wapenbezit, zoals de NRA, gebruiken die stelling in hun strijd tegen strengere wapenwetten. De wetenschappers beklemtonen wel dat hun onderzoek een waarnemingsstudie is en dat er geen causaal verband uit kan worden afgeleid. "Hoe men ook over wapens denkt, we moeten allemaal erkennen dat het bezit en het gebruik van een vuurwapen een risico inhouden", aldus nog Jena.

Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten waren er in 2014 meer dan 65.000 bedoelde verwondingen door vuurwapens in de VS en bijna 16.000 onbedoelde. Bij bijna 2.000 ging het om mensen jonger dan 18 jaar.