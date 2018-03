'Minder belasting, meer bitterballen!' en 'Bedankt dat je naar me omcake': dit zijn de slechtste Nederlandse verkiezingsslogans TT

16 maart 2018

17u32 1 Lokale verkiezingen, ze staan elke keer weer garant voor een paar tenenkrullende slogans. Zo ook bij onze noorderburen, die woensdag naar de stembus trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen. De website slechtseslogans.nl organiseert nu een wedstrijd om de 'winnaar' te bepalen. En toegegeven, er zitten pareltjes bij.

Het is als lokale partij niet altijd even gemakkelijk om origineel uit de hoek te komen om de aandacht van de kiezer te trekken. De vraag is of een flauwe woordspeling dan wel de juiste manier is om de kiezer te verleiden.

Want wat dacht je van de slogan 'Bedankt dat je naar me omcake' van de ChristenUnie in Zwolle, met op de achtergrond een toepasselijke foto van een chocoladecake.

De liberale VVD probeert in Woerden dan weer zoveel mogelijk kiezers warm te maken door condooms uit te delen, met daarop de slogans 'Voel de liberaal in je' en 'Kom je ook op 21 maart?'. En in Delft focust de partij op het liberale speerpunt van lagere belastingen met de topper 'Minder belasting. Meer bitterballen!'.

Ook rijmpjes doen het goed, zoals 'Relax, kies Toine en betaal minder Tax!' of 'Zo VRIJ! als een aardbei'.

Stemmen welke politicus of politieke partij de titel Slechtste Politieke Slogan van 2018 verdient, kan nog tot en met maandag, een dag later wordt de prijs uitgereikt aan de winnaar, nog net op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag.

In 2014 won overigens de christendemocraat Koen Hawinkels van CDA Maasgouw met de prachtvondst 'Koen moet je doen'.