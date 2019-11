‘Milka-bende’ maakt 20 ton chocoladerepen bestemd voor ons land buit

Caspar Naber/IB

24 november 2019

06u24

Bron: AD 0 De politie in Oostenrijk onderzoekt een wel heel brutale diefstal van bijna twintig ton Milka-chocolade. De lading met een waarde van zo'n 50.000 euro werd afgelopen week meegegeven aan een vrachtwagenchauffeur met, zo bleek achteraf, vervalste papieren.

Van de chauffeur en zijn vrachtwagencombinatie met Tsjechisch kenteken ontbreekt tot nu toe elk spoor, melden Oostenrijkse media. Onderzoek wees uit dat een transporteur uit het Tiroler Unterland, het gebied ten oosten van Innsbruck, opdracht had gekregen de lading chocolade op te halen. Hij speelde de klus door aan een Hongaars transportbedrijf dat op zijn beurt een Tsjechische firma inschakelde.

Iemand die zich uitgaf als medewerker van die Tsjechische firma, meldde zich maandag met een vrachtwagencombinatie bij de Hongaarse transporteur. Die gaf hem de benodigde documenten voor het ophalen van de twintig ton chocolade bij de Milka-fabriek in Bludenz, in het westen van Oostenrijk. De lading was bestemd voor België maar kwam nooit aan in ons land.

Volgens de politie liet de vrachtwagenchauffeur bij het ophalen van de chocolade vervalste papieren zien waardoor het leek alsof hij voor het Tsjechische transportbedrijf werkte. Het kenteken van de oplegger bleek gestolen te zijn en dat van de vrachtwagen klopte niet met de papieren, zo maakte ze donderdag bekend.

Gewilde lekkernij voor de feestdagen

Het is niet voor het eerst dat dieven het gemunt hebben op een lading Milka-chocolade. De Oostenrijkse lekkernij is juist in deze tijd van het jaar, met sinterklaas, advent en kerstmis in aantocht, erg gewild.

In november vorig jaar gingen onbekenden er in Duitsland vandoor met een oplegger met ruim 13.000 Milka-repen. Dat gebeurde terwijl de chauffeur lag te slapen in zijn cabine. Hij stond geparkeerd op de parking langs de A67 in Lorsch-Ost, tussen Frankfurt en Karlsruhe, en merkte de diefstal pas de volgende morgen op.

In november 2010 werd in Duitsland een 49-jarige Litouwer gearresteerd achter het stuur van een gestolen vrachtwagencombinatie met 21 ton van de Oostenrijkse lekkernij met een waarde van zo'n 200.000 euro. Hij verklaarde de lading voor ene ‘Tomas’ van Zuid-Tirol naar Polen te hebben moeten vervoeren. Daarvoor zou hij 400 euro krijgen. Die ‘Tomas’ had volgens hem gereageerd op zijn advertentie voor werk en hem daarna naar Zuid-Tirol gebracht.

Dat zijn opdrachtgever hem geen sleutel gaf van de truck maar een schroevendraaier, vond de veertiger naar eigen zeggen niet vreemd. “Ik had het geld nodig en wist ook niet wat de lading was’’, zo verklaarde de Litouwer voor de rechter. Die veroordeelde hem tot 18 maanden cel.