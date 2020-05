“Miljoenen kindhuwelijken door coronacrisis” Tonny Van Der Mee B

08 mei 2020

20u39

Bron: AD.nl 3 De coronacrisis zal leiden tot een forse toename van het aantal kindhuwelijken. De komende tien jaar zullen 13 miljoen meer meisjes en jonge vrouwen gedwongen worden te trouwen omdat de armoede toeneemt. Ontwikkelingsorganisatie Plan International waarschuwt voor een ramp: “Dit is dramatisch.”

Voordat het coronavirus uitbrak, werden jaarlijks 12 miljoen kindhuwelijken gesloten. Daar zullen er de komende tien jaar 13 miljoen bij komen, becijfert UNFPA, het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties.



Plan International maakt zich grote zorgen om de kwetsbare positie van meisjes en jonge vrouwen. Dat terwijl volgens de ontwikkelingsorganisatie de afgelopen decennia juiste mooie stappen zijn gezet in de bestrijding van kindhuwelijken.

“Dit is dramatisch”, zegt directeur Monique van ’t Hek, directeur van Plan International Nederland. “Door armoede vanwege het wegvallen van een inkomen, zullen ouders eerder hun dochters uithuwelijken, want dan heb je een mond minder te voeden.”

Tienerzwangerschappen

Eerder deze week publiceerde Plan International het onderzoek ‘Living under Lockdown’. Daarin wordt de coronacrisis vergeleken met andere crises, zoals de ebola-uitbraak in 2014. In Sierra Leone waren de scholen toen negen maanden dicht. Dat leidde in die periode tot 18.000 tienerzwangerschappen. Veel meisjes mochten daarna niet meer terug naar school.

“De meisjes zijn afgesloten van hun sociale netwerk, van mentale begeleiding of juridische hulp”, waarschuwt Van ’t Hek. “De coronacrisis zal de ongelijkheid versterken. Miljoenen meisjes lopen het risico niet meer zelf over hun leven te kunnen beslissen.”

Miljoenen meisjes lopen het risico niet meer zelf over hun leven te kunnen beslissen Monique van ‘t Hek

De lockdown die mensen in veel landen thuishoudt, zorgt voort dalende inkomens en stress. Naast een gedwongen huwelijk, dreigen meisjes daardoor ook vaker slachtoffer te worden van besnijdenis, seksuele uitbuiting en geweld.

De 14-jarige Maria uit Mozambique vertelt aan Plan International dat mensen in haar omgeving nu jonge meisjes aanmoedigen te trouwen. Ze denken namelijk dat de scholen dit jaar dicht blijven. In Mozambique trouwt bijna de helft van de meisjes voor hun achttiende. Ze leven vaak in isolatie, armoede en lopen een hoger risico op vroege zwangerschappen, mishandeling en seksueel misbruik. Maria ontsnapte zelf twee jaar geleden uit een kindhuwelijk. “Nu de scholen dicht zijn, zeggen de mensen dat er een vloek op mij rust omdat ik mijn man heb verlaten.”