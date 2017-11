"Miljoenen Britten zullen fruit en groenten niet meer kunnen betalen na brexit" TT

06u53 0 Reuters Miljoenen gezinnen met een laag inkomen zullen na de brexit niet voldoende financiële middelen hebben om nog de aanbevolen hoeveelheid fruit en groenten per dag te kunnen eten. Door de slechtere wisselkoers, verhoogde arbeidskosten en invoertarieven na de uitstap uit de EU zal de prijs van het voedsel mogelijk sterk stijgen. Dat zegt een onafhankelijke denktank in The Guardian.

De Britse gezondheidsdiensten raden hun inwoners aan minstens vijf stukken fruit en groenten te eten per dag. Vandaag al geraken weinig Britten aan dat minimum, maar door de prijs die meer dan waarschijnlijk na de brexit de hoogte in zal gaan, zullen nog minder inwoners toegang hebben tot betaalbaar gezond voedsel. Een gezin van vier zal als het de aanbevolen vijf porties per dag wil kopen, gemiddeld 158 pond per jaar meer kwijt zijn, blijkt uit een studie.

"Inflatie door slechte wisselkoersen, de stijgende kost van seizoensarbeid en een zware tarievenwet als gevolg van een 'no-dealscenario' kunnen er voor zorgen dat verschillende soorten fruit en groenten per dag onbetaalbaar wordt voor Britse gezinnen", zo luidt het in de studie.

Invoer

Net de armste gezinnen worden het hardst getroffen omdat zij het grootste deel van hun inkomen aan voedsel spenderen. 33 van de 50 populairste soorten fruit en groenten zouden door de nieuwe importregels na de brexit rechtstreeks getroffen worden. Vandaag worden 50 procent van alle groenten en 83 procent van alle fruit vanuit het buitenland ingevoerd in het Verenigd Koninkrijk.

Vandaag komt slechts 8 procent van de Britse kinderen aan het minimum van vijf porties per dag. Onder volwassenen is dat 27 procent en onder senioren 35 procent. Geschat wordt dat 4 miljoen Britten het moeilijk hebben om op reguliere basis een gezonde maaltijd op tafel te zetten.

De denktank roept op na te denken over maatregelen om een toekomstige voedselcrisis te vermijden, zoals bonnen voor gezonde voeding en het stimuleren van binnenlandse productie.