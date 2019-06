“Miljoen” mensen op straat in Hongkong: betogers clashen met politie AW en NLA

09 juni 2019

13u07

Bron: Belga 6 In Hongkong zijn meer dan een miljoen mensen op straat gekomen tegen een wetsvoorstel dat uitwijzingen van Hongkong naar het Chinese vasteland mogelijk maakt. Dat zeggen althans de organisatoren.

De ordetroepen gebruikten stokken en pepperspray om de menigte uiteen te drijven. Betogers wierpen op hun beurt met flessen en metalen hekkens naar de politie.

Volgens het voorstel zou het mogelijk worden om criminelen uit te leveren aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Daardoor zouden inwoners van Hongkong, die een aparte status hebben binnen China, voortaan ook door de Chinese overheid berecht kunnen worden. Of zo'n uitlevering er komt, moet geval per geval worden bekeken.



Het wetsvoorstel is het gevolg van een zaak waarbij een man op vakantie in Taiwan zijn zwangere vriendin zou hebben gedood. Hij kon niet worden uitgewezen omdat er geen uitleveringsverdrag bestaat tussen Hongkong en Taipei. Critici vrezen dat Peking van achterpoortjes in de wet gebruik zou maken om politieke tegenstanders te laten berechten.



In april kwamen volgens de organisatoren van de protesten al meer dan 100.000 mensen op straat tegen het wetsvoorstel. Naast Hongkong vinden vandaag ook in 28 andere steden steunmanifestaties plaats.

Ongekende vrijheden

De speciale administratieve regio Hongkong beschikt sinds zijn retrocessie in 1997 door Groot-Brittannië aan China over een regime met een "brede autonomie" en kan in theorie tot 2047 genieten van vrijheden die elders in China ongekend zijn.

