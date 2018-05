"Mijn zoon is geen crimineel, maar zelf slachtoffer": vader van schutter in Texaanse school denkt dat zoon werd gepest IVI

Bron: Time 1 Vorige week vrijdag schoot de 17- jarige Dimitrios Pagourtzis tien mensen dood op zijn middelbare school in Santa Fe, Texas. Opnieuw blijven een heleboel mensen achter met vragen en ongeloof. Ook zijn eigen familie is in shock, want niemand had dit zien aankomen. Vader Antonios Pagourtzis vermoedt dat zijn zoon zélf slachtoffer was. Volgens Pagourtzis werd Dimitrios gepest op school en zijn de stoppen doorgeslagen bij de jongeman. “Hij heeft de trekker overgehaald, maar hij is niet dat type persoon."

Antonios Pagourtzis vertelt aan de Griekse zender Antenna TV hoe hard hij had gehoopt de schietpartij te kunnen stoppen toen hij aankwam aan de school. Pagourtzis zou de politie hebben gevraagd om hem toegang te geven tot het schoolgebouw, zodat zijn zoon hem zou kunnen neerschieten in plaats van medestudenten.

De vader van de 17- jarige leerling is dan ook met verstomming geslagen over wat zijn zoon heeft gedaan. Volgens Pagourtzis heeft Dimitrios nooit ook maar één teken gegeven dat hij in staat zou zijn tot zulk geweld. “Hij heeft de trekker overgehaald, maar hij is niet dat type persoon”, aldus de vader. “Het is zoals in de films: iemand heeft zijn lichaam overgenomen en dingen gedaan die niet mogen. Het kan niet dat een kind op een dag zo is veranderd.”

Gepest?

Pagourtzis vermoedt dan ook dat zijn zoon onder enorme druk stond de laatste tijd. De man denkt dat Dimitrios gepest werd. “Er moet iets gebeurd zijn de afgelopen week”, zegt hij. “Iemand heeft hem waarschijnlijk gekwetst. Ik weet niet wat er precies is gebeurd. Ik kan alleen maar zeggen wat ik, als vader, vermoed. Voor mij is mijn zoon geen crimineel. Hij is een slachtoffer."

De advocaat van Dimitrios, Nicholas Poehl, onderzoekt of de jongeman inderdaad het slachtoffer was van pestgedrag. Volgens Poehl zou de 17 -jarige schutter niet correct behandeld zijn door zijn voetbalcoaches. De school heeft al laten weten dat het deze beschuldigingen ook heeft onderzocht, maar geen bewijzen heeft kunnen vinden voor die beweringen.

Na de schietpartij heeft Pagourtzis zijn zoon even kunnen zien. “Ik heb een kind gezien, geen moordenaar. Een puur kind, dat beschaamd was om me aan te kijken.”