"Mijn vrolijk leven is een ware nachtmerrie geworden": vrouw krijgt vreselijk nieuws nadat ze uit coma ontwaakt Sven Van Malderen

21u36

Bron: Daily Mail 0 Facebook Oksana met haar echtgenoot Alexander. Door het rood, met een snelheid van bijna honderd kilometer per uur: de tragedie die Alyona Zaitseva vorige maand met haar Lexus in de Oekraïense stad Charkov aanrichtte, zindert nog steeds na. Elf voetgangers werden van de weg gemaaid. Vijf mensen stierven, zes anderen raakten zwaargewond. De miljonairsdochter zelf kwam er zonder kleerscheuren vanaf, ze riskeert in principe tien jaar cel.

Oksana Berchenko, een van de slachtoffers, lag zes dagen in coma. Pas recent kreeg ze te horen dat haar echtgenoot Alexander Evteev en haar zus Diana omgekomen zijn bij het ongeval. Zijzelf hield er diepe littekens in het gezicht, zware verwondingen aan het hoofd en een gebroken bekken aan over. Geschat wordt dat ze nog twee jaar ziekenhuiszorg nodig zal hebben.

EPA Zaitseva bleef ongecontroleerd huilen in de rechtbank.

Centen

De ouders van Alyona zwaaien nu met centen om het leed voor de nabestaanden te verzachten, maar daar wil Oksana niets van weten. "Een maand geleden veranderde mijn mooie leven in een ware nachtmerrie", laat de 27-jarige vrouw via een ingesproken bericht op haar gsm weten. "Mijn echtgenoot stierf ter plekke, hij was de liefste en vrolijkste persoon die ik kende. Mijn zus -een echte levensgenietster- zou later het leven laten. Maar vergeet niet: er zijn nog meer levens kapotgemaakt dan enkel die van de vijf doden."

EPA De Lexus van Zaitseva, tot schroot herleid.

"Ik wil me graag richten tot elke persoon die bij deze tragedie betrokken is: als je een getuige bent, ga dan je verhaal doen in de rechtbank. Als je een onderzoeker of een rechter bent, handel deze zaak volgens de regels van de wet af. Aanvaard geen smeergeld, hou de rechtspraak in gedachten. Als je de poen in je zakken steekt, zorg je ervoor dat moordenaars ongestraft blijven."

Facebook Oksana met haar zus Diana.

"In haar ooghoeken blijven tranen stromen"

"Ik wil graag geloven dat er nog een greintje rechtvaardigheid in dit land bestaat. Zaitseva moet zwaar gestraft worden omdat ze mijn dierbaren afgepakt heeft en veel levens van andere mensen verwoest heeft. Ze mag nooit meer genieten van haar vroegere levensstijl, in plaats daarvan moet ze voor lange tijd de gevangenis in."

"Wat rest er mij nog? Mijn zus zal nooit meer naar me lachen. Alexander zal me nooit meer een knuffel geven of zeggen dat hij voor altijd bij mij zal blijven."

"Oksana ligt hier gewoon naar het plafond te staren", voegt haar vader Igor toe. "In haar ooghoeken blijven de tranen stromen."

Opgelet, schokkende beelden!

Operatie 'damage control'

Operatie 'damage control' lijkt intussen al in volle gang. Zo zag de moeder van Alexander plots een bedrag van omgerekend ruim 1.500 euro op haar rekening verschijnen. Afzender: Tetyana Pavlivna Ivanova, de ma van Zaitseva. "Ik wil dat ze dat geld terugneemt", reageert Svetlana razend. "We zijn niet meer dan honden voor hen. Ze gooien een been naar ons en basta. Ik geloof nooit dat ze in de gevangenis zal belanden. Toch niet in ons land."

Rv Alyona Zaitseva in betere tijden.

Hongerstaking

Alyona greep eerst een andere auto in de flank, daarna werd ze weggekatapulteerd richting voetpad. Die bestuurder had groen licht en leek voorzichtig te rijden, maar riskeert op zijn beurt tien jaar cel. Gennady Dronov is daarom in hongerstaking gegaan, zijn advocaten vrezen dat hij als zondebok zal moeten dienen.

Zaitseva is intussen al huilend voor de rechter verschenen. "Het spijt me dat dit gebeurd is. Ik leef echt mee met de slachtoffers. Mijn ouders willen sowieso helpen, ik hoop dat de families daarmee zullen kunnen leven", liet ze optekenen.