"Mijn vriend sloeg mijn zoontje dood omdat hij zijn schoen was verloren. Ik hoorde hoe zijn hartje stopte met slaan" Koen Van De Sype

11u43

Bron: Daily Mail 1 Twitter Toen de Britse Liliya Breha (30) haar vriend vorig jaar leerde kennen, kwam hij net uit de gevangenis. Maar omdat hij volhield dat hij gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was geweest, besloot ze hem toch een kans te geven. Haar zoontje van vijf zou het met zijn leven bekopen.

"Alex was mijn beste vriend", vertelt de vrouw over haar oogappel. "Hij was dan misschien nog klein, hij gaf me kracht. Hij was zo rustig en zachtaardig. Hij plukte altijd bloemen voor me en hield van school en dieren. Elke verjaardag gingen we naar het London Aquarium, zijn favoriete plek."



Babysitter

De vrouw is afkomstig uit de Oekraïne, maar kwam op haar 24ste naar Londen om er te werken als babysitter. Ze leerde er Leroy Malcolm kennen en toen ze zeven jaar samen waren, werd hun zoontje Alex geboren. Hun geluk bleef echter niet duren, want Liliya en Leroy groeiden uit elkaar. In 2014 besloten ze hun relatie te verbreken, maar voor hun zoontje bleven ze goede vrienden.

Begin vorig jaar leerde Liliya iemand nieuw kennen, door een gemeenschappelijke vriend. Marvyn Iheanacho (39) was pas vrij uit de gevangenis, maar kon de jonge moeder ervan overtuigen dat hij onschuldig was veroordeeld. En dat hij een nieuw leven wilde beginnen, met haar. "Hij vertelde me nooit waarvoor hij precies was veroordeeld", vertelt ze. "Hij vond een job en werkte hard. Hij leek vastbesloten om zijn leven weer op de rails te krijgen."



Voorzichtig

Voor haar zoontje was Liliya nog wel voorzichtig. "Maar ik leerde heel wat van Marvyns dichte vrienden kennen en die hadden ook allemaal kinderen", gaat ze verder. "Zij vertrouwden hem met hun kroost en daarom besloot ik dat ook te doen. Ik wist toen nog niet dat hij een extreem goede leugenaar was. En dat hij zijn ware aard zo goed verborgen hield dat zelfs de mensen die hem al jaren kenden, er niets van in de gaten hadden. Hij leek nochtans zo zachtaardig. Ruzie maken deed hij niet, hij wilde altijd praten." (lees hieronder verder)

Marvyn Iheanacho jailed for killing boy over lost trainer https://t.co/ziyXdPSXY2 pic.twitter.com/DL6dSMKi9G The Atlantis Globe(@ AtlantisGlobe) link

Aanvankelijk leek het te klikken tussen Marvyn en Alex. Ze speelden voetbal en lazen samen. Tot in november vorig jaar, toen haar nieuwe vriend naar de winkel ging en aanbood om de jongen mee te nemen. Toen ze uren later nog altijd niet terug waren en het donker werd, sloeg de schrik Liliya om het hart. "Ik belde hen om te vragen waar ze zaten en Marvyn zei dat ze in het park waren en dat Alex een schoen was kwijtgeraakt. Hij klonk heel kalm, maar ik panikeerde. Waarom waren ze daar?"



Keel

Toen ze vroeg om Alex te mogen spreken, viel de lijn weg. Even later belde Marvyn terug om haar te vragen naar buiten te komen. En daar stond hij met de jongen bewegingloos in zijn armen. "Ik schreeuwde tegen hem en vroeg hem wat hij gedaan had, maar hij gaf geen antwoord. Ik rende naar binnen om de hulpdiensten te bellen, maar hij kwam achter me aan en probeerde mijn keel dicht te knijpen. Ik dacht dat hij me zou vermoorden en mijn blik zocht Alex, want hij was het laatste wat ik wilde zien voor ik stierf. Toen ik het bewustzijn begon te verliezen, ging hij plots van me af." (lees hieronder verder)

Ik dacht dat hij me zou vermoorden en mijn blik zocht Alex, want hij was het laatste wat ik wilde zien voor ik stierf Liliya

Mum of boy, 5, murdered because he lost a shoe 'listened to his heart stopping'https://t.co/F1qGsMOmc3 pic.twitter.com/BapbSMGyBH Daily Mirror(@ DailyMirror) link

Ze greep haar kans en belde de noodlijn. Even later waren ze onderweg naar het ziekenhuis. Daar vertelden de dokters haar dat Alex een zwaar hersenletsel had opgelopen. Hij zou een operatie nodig hebben. Twee dagen waakte ze aan zijn zijde en in die tijd hoorde ze dat haar partner intussen in de cel zat. Ze hoopte dat Alex nog wakker zou worden, maar dat gebeurde niet meer. Op 22 november werden de machines die hem in leven hielden, afgezet. En de jongen stierf. "Ik legde mijn hoofd op zijn borst en hoorde hoe zijn hartje ophield met slaan. Dat was het moment dat mijn wereld stopte."



Pijn

Iheanacho werd daarop beschuldigd van moord, maar de man ontkende alles. Daardoor werd Liliya de pijn van een proces niet bespaard. In juli kwam hij voor. De openbare aanklager had maar liefst 15 minuten nodig om al zijn voorgaande veroordeling op te sommen. Veroordeling waar Liliya niets van af wist.



Tijdens het proces werd ook duidelijk wat er op de noodlottige avond was gebeurd. Alex was zijn schoen verloren en dat had een ongezien woedeaanval opgeroepen bij Marvyn. Getuigen verklaarden dat het net had geklonken alsof er twee volwassenen aan het vechten waren. Ze hoorden ook hoe Alex zachtjes had gesnikt dat het hem speet, terwijl de laatste slagen op hem neer regenden. (lees hieronder verder)

Getuigen hoorden hoe Alex zachtjes had gesnikt dat het hem speet, terwijl de laatste slagen op hem neer regenden

Marvyn Iheanacho has been jailed for life with a minimum term of 18 years.

Kicked to death his gf's 5yr old son for losing a shoe. Animal pic.twitter.com/i9ZHg2bVOo Andi5008(@ Andi5008) link

Uit dagboekfragmenten van de dader bleek dat het niet de eerste keer was dat Alex slaag had gekregen. Dat was al eerder gebeurd toen Alex ziek was geworden in een taxi. "Verschrikkelijk", aldus zijn moeder. "Wie weet wat hij nog met mijn zoon heeft gedaan achter mijn rug om. Ik denk dat hij gewoon jaloers was op de bijzondere band die we hadden."



Levenslang

Iheanacho werd uiteindelijk schuldig bevonden en kreeg een levenslange celstraf, waarvan hij minstens 18 jaar moet uitzitten. Liliya vraagt nu om het makkelijker te maken voor vrouwen om het criminele verleden van hun partner te achterhalen. In Groot-Brittannië kan dat via Clare's Law, die mensen toelaat om bij de politie info op te vragen over iemands verleden. Het hielp al om de ware aard te onthullen van 1.300 gewelddadige partners sinds de wet van kracht werd in 2014.



Liliya was als buitenlandse echter niet op de hoogte van de wet en hoopt dat er nu meer ruchtbaarheid aan gegeven wordt. Ze wil ook in de slachtofferhulp gaan en een boom en een bankje neerzetten op het favoriete plekje van haar zoon. "Mijn hart is gebroken. Ik kreeg ook levenslang, maar zal er moeten mee leren leven", zegt ze nog.

Wie weet wat hij nog met mijn zoon heeft gedaan achter mijn rug om Liliya