“Mijn vader misbruikte me als kind. Toen het stopte werd het niet beter. Integendeel”

Bron: The Mirror 0 12 jaar was de Britse Jennie Ensor (58) toen haar vader zich voor het eerst aan haar vergreep. Het misbruik duurde 3 jaar en had een verwoestende impact op haar leven. Deze maand brengt ze een psychologische thriller uit die geïnspireerd is op wat ze meemaakte en naar aanleiding daarvan vertelde ze over de gruwel die ze ervoer aan de Britse krant The Mirror.

“Ik heb niet veel herinneringen aan mijn kindertijd”, doet ze haar verhaal. “Ik denk dat het een vorm van zelfbescherming is. Mijn vader was erg onvoorspelbaar. Hij kon plots in woede uitbarsten en mishandelde mijn moeder voor mijn ogen. Ik heb wel nog een duidelijke herinnering aan een moment dat ik voor hem op de vlucht was en me onder een kast probeerde te verbergen. Omdat hij zo boos was. Ik was echt bang voor hem.”

Intieme plaatsen

Toen ze 12 jaar was, begon haar werkloze vader haar op intieme plaatsen aan te raken. Hij praatte met haar op een volwassen manier en liet ziekelijke ‘geschenkjes' achter in haar bed. “Pornografische foto’s”, gaat ze verder. “En ik moest soms naar seksuele dingen kijken met hem.”





Met de tijd veranderde haar persoonlijkheid, van een vrolijk en extravert meisje in een tiener die voortdurend in de problemen raakte. “Ik wilde het aan mijn moeder vertellen, maar was bang dat ze overstuur zou zijn. Ze was frêle en ik wilde ons gezin niet uit elkaar drijven”, klinkt het.

Op haar 15de hield het misbruik op, maar dat betekende niet dat alles plots beter werd. “Integendeel. Ik voelde me meestal erg eenzaam. Ik had weinig vriendinnen en in het weekend reed ik met de bus naar de bib om me er in een boek te begraven. Iets wat pas veranderde toen ik ging studeren aan de universiteit. Toen sloeg ik door naar de andere kant en begon ik te daten met een heleboel mannen. Alsof ik de verloren tijd wilde inhalen. Maar emotioneel liet ik niemand dichtbij komen.”

Ze begon ook te drinken en op haar 19de besloot ze haar moeder uiteindelijk te vertellen wat er met haar gebeurd was als kind. “Ze was ontdaan en geloofde me. Maar ze verliet hem niet.”

Relaties

Op relationeel vlak wilde het niet vlotten. De serieuze relaties die Ensor aanknoopte, eindigden allemaal in hartzeer en ook haar IT-job was niet wat ze had gehoopt. Toen ze half de twintig was besloot ze naar de Verenigde Staten te reizen, waar ze een relatie begon met een Amerikaan. Maar hij verliet het land nog voor ze hem kon zeggen dat ze zwanger van hem was. Hij stond ook op het punt om met iemand anders te trouwen en dus leek het haar het slimst om de zwangerschap af te breken. Het was het begin van een heel zware tijd.

Het jaar daarop was ze vaak te vinden in bars, waar ze te veel dronk en daarna naar huis ging met mannen die ze niet kende. “Het kon me niets schelen wat er met me gebeurde”, zegt ze over die tijd. “Ik was ongelukkig en verward. En dat veranderde pas toen mijn ouders stierven.”

Haar vader overleed eerst, toen ze 32 was. Ze ging niet naar zijn begrafenis, omdat ze hem op geen enkele manier eer wilde brengen. Het was de dood van haar moeder 6 jaar later die maakte dat ze emotioneel instortte. Ze gaf haar werk op en belandde in wat ze zelf de donkerste periode van haar leven noemt: “Ik voelde me depressief en hopeloos. En toen begon de slapeloosheid.”

Krakende vloerplanken

“Als ik in bed lag, kon het kleinste geluid me de stuipen op het lijf jagen”, vertelt ze. “De krakende vloerplanken herinnerden me aan het misbruik van mijn vader. En als ik dan toch een beetje sliep, had ik nachtmerries over een man die me achtervolgde en me probeerde te vermoorden. Dat duurde jaren en de nachtmerries maakten dat ik ook overdag op de toppen van mijn tenen liep.”

Ze was zo uitgeput dat ze zich niet meer kon concentreren en toen ze weer aan het werk ging, eiste dat zijn tol. “Ik had iets van een 3 tot 4 uur onderbroken slaap per nacht en overdag maakte ik me de hele tijd zorgen om de avond en de nacht, en de nachtmerries die ze meebrachten. Ik had hulp nodig.”

Therapie had ze in haar tienertijd al geprobeerd, maar het was op niets uitgelopen. Ze besloot het echter een nieuwe kans te geven en na een hele reeks therapeuten gezien te hebben, kwam ze bij iemand terecht met wie het klikte. En bij haar stelde ze zich voor het eerst echt open.

“Met de tijd stopten de nachtmerries”, gaat ze verder. “Ik werd al mijn hele leven geplaagd door depressies en eindelijk voelde ik me een beetje lichter. Het praten deed me ook beseffen hoe zelfdestructief ik geweest was in het verleden. Ik was nooit echt gelukkig geweest. Mijn leven lag in puin door wat er met mij gebeurd was als kind.”

Dood

De dood van haar moeder bleek de slapeloosheid uitgelokt te hebben. “Toen zij er nog was, voelde ik me veiliger voor mijn vader, omdat hij me alleen misbruikte als zij er niet was. Toen ze stierf, voelde het aan alsof ik mijn beschermengel kwijt was geraakt”, zegt Ensor.

De gesprekken met haar therapeut waren een keerpunt. Enkele jaren later – ze was toen 40 – ontmoette ze de man die vandaag haar echtgenoot is. Hij toonde begrip, steunde haar en liet haar toe om haar verhaal te doen op haar eigen tempo. En langzaam werd ze gelukkig. Kinderen kregen ze uiteindelijk nooit en dat is iets waar ze wel spijt van heeft. Haar echtgenoot heeft wel kinderen uit een eerdere relatie en ze hoopt via hen ooit grootmoeder te worden.

Spijt

Het spijt haar echter het meeste dat ze haar vader nooit confronteerde met wat hij deed. “Ik had graag geweten of hij van me gehouden heeft, waarom hij me misbruikte en of mijn moeder het wist. Ik wilde graag weten hoe het gebeurd was”, zegt ze nog. “Ik zal nooit de hele waarheid kennen. Daar moet ik mee leren leven. Maar een slachtoffer wil ik niet meer zijn.”

