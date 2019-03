“Mijn moeder van 13 liet een abortus uitvoeren. Ik overleefde het, mijn tweelingbroertje niet” KVDS

01 maart 2019

15u22

Bron: The Sun, claireculwell.com 0 Een Amerikaanse vrouw die dacht dat de gezondheidsproblemen waarmee ze al haar hele leven worstelde het gevolg waren van het feit dat ze te vroeg geboren was, heeft de ontstellende waarheid achter haar bestaan ontdekt. Claire Culwell (30) werd geadopteerd toen ze twee maanden was omdat haar biologische moeder niet voor haar kon zorgen. Maar toen ze de vrouw opspoorde en ze elkaar voor het eerst ontmoetten, deed die een vreselijke bekentenis.

“Ik heb altijd geweten dat ik geadopteerd ben”, doet Claire het verhaal in de Britse krant The Sun. “Mijn moeder en vader vertelden het me toen ik nog heel jong was. Het was een deel van wie ik was en het werd bekeken als iets positiefs. Mijn ouders verzekerden me dat ik gewenst was. Niet alleen door hen, maar ook door mijn biologische moeder. Die had iets dappers gedaan door me af te staan, klonk het, zodat ik kon opgroeien in een gezin dat me graag zou zien en me alle kansen zou geven.” (lees verder onder de foto van Claire met haar adoptieouders)

De eerste levensmaanden van Claire waren zwaar geweest. Haar ouders vertelden hoe ze meer dan twee maanden te vroeg geboren was en amper 1,360 kilogram had gewogen. Haar beide heupen bleken uit de kom en ze had klompvoetjes. Maandenlang lag ze aan machines die haar in leven moesten houden. Maar ze haalde het en mocht uiteindelijk naar huis met haar adoptieouders. Wat volgde was “een heerlijke kindertijd”. En ze groeide op tot “een gelukkige tiener”.





Het was toen ze op de middelbare school zat, dat Claire besloot dat ze haar biologische moeder wilde ontmoeten. Ze had bijna alleen maar positieve verhalen gehoord over andere mensen die hun biologische ouders hadden leren kennen en dat gaf haar vertrouwen. Claire wilde haar biologische moeder vooral bedanken omdat ze haar had afgestaan aan mensen die haar graag zagen. En ze was ook benieuwd naar hoe ze eruit zou zien en of ze op haar zou lijken. (lees verder onder de foto van Claire met haar adoptieouders en haar kinderen)

Ze vertelde haar ouders over haar plan om de vrouw op te sporen en die waren blij voor haar. Ze wilden haar ook zelf graag ontmoeten. Claire benadrukte wel dat ze niet op zoek was naar een nieuwe moeder, want die had ze en ze was heel gelukkig met haar.

Toen ze 20 was, ging Claire samen met haar ouders op zoek. “We belden het adoptiebureau en bij toeval was de vrouw die verantwoordelijk was voor de afdeling waar biologische ouders en kinderen met elkaar in contact worden gebracht, ook de vrouw die het dossier van mijn biologische moeder had opgevolgd 20 jaar eerder”, vertelt ze. “Ze nam contact op met mijn biologische moeder en vroeg of die me wilde ontmoeten. En het antwoord was ‘ja’.”

Ontmoeting

De ontmoeting vond exact 10 jaar geleden plaats, in maart 2009. Plaats van afspraak was het huis van een vriendin in Texas. “Mijn familie was erbij en toen ik de deur opende, was ik verbaasd over hoeveel we op elkaar leken. Het was een geweldige ervaring. We lachten en huilden. Ik had haar foto’s meegebracht uit mijn kindertijd. En ik bedankte haar omdat ze me op de wereld had gezet.” (lees verder onder de foto van Claire en haar biologische moeder)

Claire had haar ook een geschenkje meegebracht: een ring en een kaartje. In het kaartje stond: ‘Bedankt dat je me geboren hebt laten worden. Het is het mooiste geschenk dat ik ooit gekregen heb.’ Toen ze het las, barste de vrouw in tranen uit en deed ze haar verhaal.

Ze was amper 13 jaar geweest toen ze zwanger raakte – wie de vader was, wist ze niet: ‘er waren verscheidene mogelijkheden’ – en ze was al vijf maanden ver toen ze ontdekte wat er aan de hand was. “Haar moeder nam haar onmiddellijk mee naar een abortuskliniek, waar ze geopereerd werd”, vertelt Claire op haar website. “Ze dacht dat ze daarmee ‘het probleem’ opgelost had, maar enkele weken later merkte ze dat haar buik nog altijd groeide. Haar moeder nam haar opnieuw mee naar de abortuskliniek, waar de artsen ontdekten dat ze zwanger was geweest van een tweeling. Het ene kindje was geaborteerd, het andere leefde nog.”

Vruchtzak

Een tweede abortus was echter niet mogelijk, omdat het meisje intussen zes maanden zwanger was en in de staat waar ze woonde, was dat niet meer toegelaten zo ver in de zwangerschap. Daarop trok ze naar een andere staat, maar ook daar botste ze op een ‘njet’. De vruchtzak waar de baby inzat, bleek geperforeerd tijdens de eerste abortus en er was sindsdien vruchtwater weggelekt. Een tweede abortus werd door de dokters als ‘te gevaarlijk’ bestempeld. (lees hieronder verder)

Het duizelde Claire toen ze hoorde dat haar moeder haar eigenlijk had willen laten weghalen en dat ze eigenlijk een tweelingbroertje had gehad. “Het was alsof ik in een film zat”, bekent ze. “Alsof het allemaal niet echt was. En toch vergaf ik het haar. Onmiddellijk. Ze was maar 13 jaar toen het gebeurde. Ze had niet beter kunnen weten.”

Sinds de eerste ontmoeting bleven Claire en Tonya in contact. “Ik ben blij dat ik haar heb ontmoet”, zegt ze nog. “Het verklaart ook de gezondheidsproblemen die ik tot op vandaag heb.”

Kapot

Claire houdt nu overal lezingen om iedereen te vragen goed na te denken voor ze voor abortus kiezen. En ook de alternatieven te overwegen. Zelf adopteerde ze intussen twee kinderen: Elijah (10) en Lita (9). Ze heeft ook een biologische dochter: Sadie-June (6). “Het is dankzij mijn eigen ervaringen dat ik tot adoptie ben overgegaan. Ontdekken dat ik het resultaat was van een mislukte abortus, had me kapot kunnen maken. In de plaats maakte het me sterker.”