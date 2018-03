“Mijn mes doet het nog goed”: kaartje opgedoken met griezelige boodschap die Jack The Ripper geschreven zou hebben net voor laatste moord KVDS

22 maart 2018

09u38

Bron: Daily Mail 5 Er is een postkaart opgedoken die de illustere seriemoordenaar Jack The Ripper geschreven zou hebben naar de politie van Londen in 1888, enkele dagen voor zijn laatste slachtpartij. In de griezelige boodschap waarschuwt hij dat er een nieuwe moord aankomt. Enkele dagen later bracht hij de Ierse prostituee Mary Kelly om het leven. In wat een van zijn gruwelijkste moorden zou zijn.

De kaart werd naar het politiebureau van Ealing in het westen van Londen gestuurd en kwam zo in het dossier rond Jack The Ripper terecht. Huidige eigenares is Doreen Hall (80) uit Folkestone. Haar overleden echtgenoot was officier bij de Metropolitan Police en kreeg het kaartje in 1966 in handen, toen hij met pensioen ging. Hall vindt de tijd nu gekomen om het macabere stukje geschiedenis te verkopen. “Het is een vreemd gevoel om de kaart vast te houden. Ze is ook vastgehouden door Jack The Ripper 130 jaar geleden. Een griezelige gedachte”, zegt ze.

Veilinghuis

De kaart zal geveild worden door veilinghuis Grand Auctions. Dat nam volgens de Britse krant The Daily Mail enkele gerespecteerde Jack The Ripper-experts onder de arm om de authenticiteit van de kaart te controleren. En het resultaat was positief. “De verkoopster nam contact met ons op en beweerde dat ze een postkaart had van Jack The Ripper”, aldus Jonathan Riley van Grand Auctions. “Aanvankelijk moest ik een lach onderdrukken, want het zou niet de eerste keer zijn dat iemand zoiets beweert. Maar toen vertelde ze me hoe ze eraan was gekomen.” (lees hieronder verder)

“Haar man had bij de Metropolitan Police gewerkt en toen de zaak rond The Ripper officieel werd gesloten in 1966 kreeg hij de kaart in handen. Hij bewaarde ze al die tijd in een lade in zijn huis. Enige tijd geleden overleed de man en toen kwam de kaart weer naar boven. We hebben het Jack The Ripper Museum in Londen gecontacteerd en de geschiedkundige vereniging The Whitechapel Society. Onder meer Stewart Evans, de auteur van een boek over brieven van Jack The Ripper.”

Op de kaart staat een griezelige boodschap te lezen: “Pas op, er zijn twee vrouwen die ik wil. Ze zijn lage vrouwen. En ik zal hen krijgen. Mijn mes doet het nog goed. Het is een mes van een student. … Ik ben Jack The Ripper.”

Verminkt

Op de ochtend van 9 november 1888 ontdekte iemand die de huur kwam innen bij Mary Kelly het verminkte lichaam van de prostituee op bed. Haar keel was doorgesneden tot op haar ruggengraat, de organen waren verwijderd en haar hart was verdwenen. De muren waren bedekt met bloedspatten en er lag een hoop menselijk vlees op het nachtkastje. De vrouw woonde in Miller’s Court, Whitechapel. Het zou de laatste moord zijn van Jack The Ripper. (lees hieronder verder)

In totaal bracht de seriedoder zeker 5 vrouwen om het leven tussen augustus en november 1888. De moorden gebeurden allemaal op een gelijkaardige manier in de wijk Whitechapel. De dader werd nooit gevonden, maar de politie vermoedde dat het een slager was. Op basis van de manier waarop de vrouwen aan hun einde kwamen en de plaats, dokken waar vlees werd verhandeld. Intussen is er een eindeloze reeks hypothesen ontstaan over wie de moordenaar was. Maar niemand kon tot nog toe sluitend bewijs leveren over zijn identiteit.

Interesse

Volgens Riley is het de eerste keer dat er een kaart of brief van de moordenaar te koop wordt aangeboden die van de politie afkomstig is. Volgens de man was het moeilijk om er een prijs op te plakken. Er zou nu al flink wat interesse zijn. Zeker uit de Verenigde Staten, waar de mythe van de seriedoder nog volop leeft. Een Amerikaanse tv-zender maakt zelfs een documentaire rond de veiling. Die zou deze zomer worden uitgezonden.

De veiling vindt plaats op 30 november. De instelprijs voor de kaart is 900 pond of 1.030 euro.