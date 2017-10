"Mijn kinderen hebben gezien hoe ik onteerd werd": westers gezin na 5 jaar bevrijd uit handen taliban Koen Van De Sype

16u47

Bron: CNN, Fox 0 ap Ze waren in de zomer van 2012 op trektocht door Centraal-Azië, toen de Canadese Joshua Boyle (33) en zijn zeven maanden zwangere Amerikaanse vrouw Caitlan Coleman (31) ontvoerd werden door de taliban. Vijf jaar moesten ze geduld oefenen, maar Pakistaanse veiligheidsdiensten zijn er nu in geslaagd om hen te bevrijden. En ook de drie kinderen die ze in gevangenschap kregen.

Het nieuws werd bekendgemaakt door het Pakistaanse leger en is intussen bevestigd door officiële bronnen in de Verenigde Staten. Het koppel had op zijn rondreis 5 jaar geleden al Rusland, Kazachstan, Tadzjikistan en Kirgizië aangedaan en was in Afghanistan beland, toen het verdween. De ouders van Coleman hoorden op 8 oktober 2012 voor het laatst van hun schoonzoon. Hij zat in een internetcafé in wat hij zelf omschreef als een onveilig deel van het land. (lees hieronder verder)

ap

In december vorig jaar dook plots een videoboodschap op, waarin het koppel de Amerikaanse en Canadese overheden smeekte tussenbeide te komen. Coleman verwees naar "de Kafkaiaanse nachtmerrie waarin we ons bevinden" en riep de betrokken regeringen op "een deal te maken zodat we vrij kunnen komen". "Mijn kinderen hebben gezien hoe hun moeder onteerd werd."



Op de beelden zijn twee jonge kinderen te zien en Coleman vertelt dat ze hen kreeg in gevangenschap. Vandaag werd ook duidelijk dat ze nog een derde kind op de wereld zette. "Word niet de volgende Jimmy Carter", leest de vrouw een verklaring voor aan toenmalig Amerikaans president Barack Obama en president-elect Donald Trump. "Geef deze mensen iets waardoor niemand gezichtsverlies hoeft te lijden en we hier eindelijk weg kunnen. Ze willen geld, macht en vrienden. Ze hebben ons gezegd dat er Afghanen in de cel zitten in Kaboel en dat het vrienden van hen zijn." (lees hieronder verder)

An American woman, her Canadian husband and their children freed nearly 5 years after being taken hostage by Taliban https://t.co/qSVOhCx8Zs pic.twitter.com/FPTkblogC9 CNN(@ CNN) link

Deze week kwam de wens van het koppel uit, maar dan zonder enige toegift aan de ontvoerders. Amerikaanse intelligentiediensten slaagden erin de gijzelaars te lokaliseren en verwittigden hun Pakistaanse collega's toen ze gisteren de grens met het land over werden gebracht. "Ze zijn gezond en wel en zullen gerepatrieerd worden naar hun land van herkomst", verklaarde het Pakistaanse leger.



Geld

Volgens de Verenigde Staten werd het koppel vastgehouden door het Haqqani Netwerk, een tak van de taliban die verantwoordelijk wordt geacht voor enkele van de meest gewelddadige en strategische aanslagen van de terreurorganisatie in Afghanistan. In tegenstelling tot hun moederorganisatie wordt ze eerder gedreven door geld dan door het geloof. (lees hieronder verder)

ap De ouders van het koppel.

De taliban zou nog een aantal andere westerlingen gevangen houden. Onder meer Kevin King (60) en Australiër Timothy Weeks (48), twee leraren aan de American University in Kaboel. Ze werden in augustus vorig jaar met geweld ontvoerd uit hun wagen. Ook schrijver Paul Overby - een zeventiger - wordt nog gegijzeld, in Afghanistan of Pakistan.