“Mijn hart doet pijn”: turnkampioene Simone Biles doorbreekt stilte na arrestatie broer voor driedubbele moord KVDS

03 september 2019

17u52

Bron: The Washington Post, BBC 0 Buitenland De Amerikaanse turnkampioene Simone Biles (22) heeft voor het eerst gereageerd op de arrestatie van haar broer voor een driedubbele moord. Tevin Biles-Thomas (24) werd vorige week opgepakt en zit momenteel in een gevangenis in Georgia.

De feiten gebeurden op oudejaarsavond in Cleveland, Ohio. Op een feestje in een flat zou toen een gevecht uitgebroken zijn, nadat een groepje jongeren zonder uitnodiging binnenviel. Er volgde een schietpartij met als trieste balans 3 doden en 2 gewonden. Delvante Johnson (19) en Toshaun Banks (21) stierven ter plaatse, Devaughn Gibson (23) overleed later in het ziekenhuis.

Meineed

Vorige week werd de broer van Olympisch kampioene Simone Biles opgepakt in de zaak. De jongeman – die al 5 jaar in het leger zit – wordt beschuldigd van moord, vrijwillige doodslag, geweldpleging en meineed. Simone Biles zelf reageerde niet op de aanhouding. Tot nu.





“Ik heb het er nog altijd moeilijk mee om het nieuws van vorige week te verwerken”, tweette ze. “Mijn hart doet pijn voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor de slachtoffers en hun families. Ik kan niets zeggen dat de pijn weg kan nemen, maar ik wil wel mijn oprechte medeleven uiten met iedereen die getroffen is door deze vreselijke tragedie.” (lees hieronder verder)

still having a hard time processing last weeks news pic.twitter.com/GU0nQt2PZY Simone Biles(@ Simone_Biles) link

Biles vraagt ook om de privacy van haar familie te respecteren, terwijl die haar pijn verwerkt.

Simone Biles groeide niet op met haar broer. Ze werd samen met haar zus Adria geadopteerd door hun grootouders in Texas, omdat haar moeder niet voor haar kinderen kon zorgen. De vrouw was verslaafd aan alcohol en drugs en zat verscheidene keren in de gevangenis. De broers van Simone Biles – Tevin en Ashley – werden geadopteerd door een groottante in Ohio.

Contact

Toch hadden ze contact met elkaar. Dat bewijzen enkele tweets die Simone Biles de afgelopen jaren de wereld instuurde, waarbij ze samen haar broer poseerde en hem veel geluk wenste in het leger.

my brother tevin | everyone says we look like twins but we don't see it pic.twitter.com/WnljD48rMQ Simone Biles(@ Simone_Biles) link

talking to my brother really made me miss him😪

goodluck in the army tevin💚 Simone Biles(@ Simone_Biles) link