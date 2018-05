"Mijn ex blijft me maar stalken": vier kinderen met autisme, moeder en grootouders doodgeschoten Sven Van Malderen

11 mei 2018

16u32

Bron: News.com.au 2 In een landelijk gebied in Australië zijn zeven lijken teruggevonden. Vier kinderen met autisme werden doodgeschoten, net als hun moeder en hun grootouders. Katrina Miles trok een maand geleden nog aan de alarmbel: ze liet toen via Facebook weten dat haar ex haar bleef stalken. Het gaat om de grootste schietpartij in het continent sinds Martin Bryant in 1996 lukraak 35 mensen vermoordde.

De politie van Osmington kreeg om 5.15 uur een 'telefonische tip'. Twee lichamen werden buiten aan een schuur gevonden, in de woning lagen nog eens vijf doden. De politie heeft serieuze vermoedens dat de dader zelfmoord gepleegd heeft.

De kinderen kregen alle vier thuisonderwijs. "Ik heb Katrina altijd bewonderd omdat ze zo sterk bleef in moeilijke omstandigheden", aldus een vriend. "Haar kinderen waren beleefd, slim en knap."

Grootmoeder Cynda had een handeltje opgericht waarbij ze uit gerecyleerd materiaal decoratiestukken vervaardigde. Opa Peter was een gewaardeerde kracht in het landbouwwereldje. "Er is geen dreiging meer voor de omwonenden, maar natuurlijk zorgt dit voorval voor een enorme schok binnen onze gemeenschap", aldus politiechef Chris Dawson.

De buren hadden wel geweerschoten gehoord, maar sloegen niet meteen in paniek. "Ik werd wakker van het lawaai om 4 uur", aldus Meg Janes (68). "Wat een vreemd uur om op kangoeroes te jagen, dacht ik. Pas toen ik de politie zag opdagen, besefte ik dat er meer aan de hand was. De schoten volgden elkaar niet snel op, er zat altijd wat tijd tussen."

"Ik heb Peter vorige avond nog aan de lijn gehad. We hadden afgesproken dat hij morgen eens zou binnenspringen. Hij klonk wel wat wazig", voegt een andere buur toe. "Lieve mensen, maar een gekke ex", weet een kennis dan weer.