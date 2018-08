“Mijn dochtertje stierf door luchtvervuiling en ik kan het eindelijk bewijzen” KVDS

31 augustus 2018

De moeder van een meisje (9) uit Londen dat stierf na een hevige aanval van astma, eist dat er een nieuw onderzoek komt naar de dood van haar dochter. Ze heeft daarvoor een verzoek ingediend bij de Britse procureur-generaal. Een eerder onderzoek draaide op niets uit, maar Rosamund Kissi-Debrah zegt nu dat er nieuw bewijsmateriaal is dat toont dat er meer aan de hand was. "Het was luchtvervuiling waardoor mijn dochter stierf en ik kan het eindelijk bewijzen."

De kleine Ella Roberta stierf op 15 februari 2013. “Haar lijdensweg begon in oktober 2010 met een borstinfectie”, vertelt haar moeder in de Britse krant The Guardian. “Ze kreeg problemen met haar ademhaling, waar ze nooit meer van af raakte. Ella Roberta werd over een periode van 3 jaar maar liefst 27 keer in het ziekenhuis opgenomen met een levensbedreigende astma-aanval en lag zelfs 3 keer op de afdeling intensieve zorgen.”

Onderzoek

Na haar dood volgde een onderzoek. De lijkschouwer vertelde toen dat het meisje een van de ergste gevallen van astma had die ooit waargenomen waren. De conclusie: Ella zou gestorven zijn aan een ernstige aanval van de ziekte, die mogelijk veroorzaakt was door een allergische reactie op iets wat in de lucht zat. Wat dat precíés was, daar kon niemand een antwoord op geven.





Kissi-Debrah nam daar geen genoegen mee. Ze besloot zelf op onderzoek uit te gaan, nadat iemand had gesuggereerd om de piek in luchtvervuiling te bekijken de avond voor Ella’s dood. “Dat was een keerpunt”, vertelt de vrouw. “Met de hulp van mijn advocaat kwam ik in contact met professor Stephen Holgate – een expert in immunofarmacologie aan de universiteit van Southampton – en die ontdekte dat de frequente ziekenhuisopnames van mijn dochter gelijkliepen met illegaal hoge pieken in de luchtvervuiling.”

Holgate bekeek de data van een station dat de luchtvervuiling meet vlakbij het huis van het gezin en merkte op dat de graad van luchtvervuiling de Europese norm overschreed voor grote periodes dat Ella ziek was. In een rapport schreef hij dat illegaal pieken in de luchtvervuiling bijgedragen hadden aan de oorzaak en de ernst van Ella’s ziekte. En wel op zo’n manier dat het haar levenskwaliteit aanzienlijk beperkt had en het cruciaal was geweest in de slechte afloop van haar laatste aanval.

Ziekenhuis

“Hij zei dat er een reële kans was dat Ella niet gestorven zou zijn zonder de vervuilingspieken op dat moment”, aldus Kissi-Debrah. “Hij vond dat haar overlijdensakte dat ook moest vermelden. En om het af te maken ontdekte hij dat de laatste keer dat Ella opgenomen werd in het ziekenhuis, de luchtkwaliteit van de slechtste was die ooit in het zuiden van Londen was waargenomen.”

De moeder van het meisje was blij dat er eindelijk bewijsmateriaal was, maar het brak haar ook. “Als ik toen had geweten wat ik nu weet, had het anders kunnen aflopen. Ik kan de klok niet terugdraaien, maar ik kan nu wel mijn tweeling van 11 jaar beter beschermen. Als we dit winnen, zal het de eerste keer zijn dat luchtvervuiling op een overlijdensakte komt te staan in ons land. En dat kan ons helpen om andere kinderen in een soortgelijke situatie te redden.”

“In Londen krijgen maar liefst 240.000 kinderen en jongeren een astmadiagnose en elk jaar is die fataal voor 8 tot 12 van hen”, gaat ze verder. “Het niveau van stikstofdioxide is al illegaal hoog in stedelijke gebieden in het Verenigd Koninkrijk sinds 2010. De overheid heeft al drie rechtszaken verloren daarrond en toch wordt er niets gedaan.”

Handtekeningen

De vrouw - die een organisatie opzette die strijd voert tegen luchtvervuiling - verzamelde nu meer dan 100.000 handtekeningen om het onderzoek te heropenen en kreeg ook steun van de Londense burgemeester Sadiq Khan, zelf een astmapatiënt. Khan schreef zelf ook een brief naar procureur-generaal Geoffrey Cox om een nieuw onderzoek te vragen.

De woordvoerster van Cox zei intussen dat er inderdaad een aanvraag voor een nieuw onderzoek bekeken werd maar dat het alleen toegestaan zou worden “als er voldoende bewijsmateriaal was om het hooggerechtshof te kunnen overtuigen om het dossier te heropenen”.